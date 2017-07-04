Из каких материалов изготавливают модные шубы?

mavit
Автор: mavit Июль 4, 2017 05:07

Из каких материалов изготавливают модные шубы?

Каждая женщина желает стать обладательницей шубы из натурального меха. Это теплая качественная одежда, которая сможет удовлетворить запросы женщины любого достатка. Модные женские шубы представлены в различных материалах.
Удобно и стильно
Натуральная шуба понравится даже женщинам с изысканным запросам. Выбирают такие виды изделий:
Норка;
Соболь;
Заяц;
Шиншилла;
Горностай;
Росомаха.
Это функциональные и респектабельные изделия, которые удовлетворяют эстетические и практические запросы покупательниц.
Настоящие ценители теплой одежды выбираю шубу из бобра или выдры. Это износостойкие изделия. А вот шубы из норки не так долго носятся, зато красиво выглядят. Недолговечные изделия из сурка и белки.
Самым дорогим мехом считают викунью. Однако таких изделий немного, так как купить их могут только обеспеченные дамы. Мех отличается мягкостью. Он теплый и легкий. Раньше элегантную и роскошную одежду носили знатные господа.
Важно определиться с характеристиками мехового изделия, чтобы определить приоритетность выбора. Например, шуба из шиншиллы занимает третье место среди часто покупаемых изделий. Так как у зверей волосы тонкие, изделие получается гладким, мягким и шелковистым.
Шубы из рыси выбирают из-за того, что это редкий и дорогой материал. Производители используют только натуральный неокрашенный материал. Дороговизну подчеркивают необычными пятнышками. Ярко выраженные темные пятна указывают на высокое качество материала.
Голубой писец используют для пошива шуб редко. А вот белый прослужит хозяйке долгое время.
При изготовлении искусственных шуб используют синтетический материал. Изделия получаются недорогими и доступными для более широкого круга женщин. За основу берут хлопчатобумажную или синтетическую ткань.
Искусственный мех может быть тканным и нетканым. Производители используют лавсан и нитро. Они отлично имитируют натуральную шубу. Кроме того, что они легкие, их не любит моль. Однако использовать изделие не получится более двух сезонов. И, конечно, шубы не согреют в холодную зиму.
Зная все характеристики шубы, можно купить изделие высокого качества с уникальными свойствами и роскошным внешним видом.

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mavit
Автор: mavit Июль 4, 2017 05:07
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