Из каких материалов изготавливают офисную мебель?

Не так давно выбрать мебель из какого-то определенного материала было не так-то просто. Однако развитие сферы мебельного производства на сегодняшний день предоставило возможность широкого выбора. Сейчас для изготовления мебели применяются разнообразные материалы и их комбинации. А это способствует созданию в офисе вместе с оригинальной мебелью атмосферы комфорта и удобства. Из каких же материалов делают мебель в наши дни? Расскажем об этом в данной статье, а подобрать офисную мебель поможет источник .

Массив дерева – достаточно востребованный материал для изготовления мебели для офисов. Дерево – это природный материал, использующийся с давних времен. Он надежен, долговечен, привлекателен по своей структуре. Есть два типа древесного массива: мягкий и твердый. Мягкий – из хвойных деревьев (ели, сосны), а твердый – из пород деревьев лиственных (дуба, ясеня, бука). Мягкие лесоматериалы гибче, твердые – прочнее и жестче, однако, цена на них достаточно высока. Применяется при создании кабинетов руководства различных компаний, декорированных панелей (настенных) и некоторых компонентов мебели.

ДСП – довольно популярный материал (из опилок дерева и древесных стружек, пропитанных смолами) для изготовления мебели для офисов. Такие плиты сделаны горячим прессованием стружки с добавлением смол. Стоимость невысока, по цвету плиты разнообразны, в эксплуатации просты, применяются для изготовления мебели для офисного персонала, стоек на ресепшн, кабинетов руководителей небольших фирм.

МДФ – из древесных (высушенных) волокон, с добавлением синтетических смесей. Плиты получены посредством прессования (горячего). По структуре плотнее и однородней, нежели плиты ДСП. Прочен и надежен. Из данного материала могут быть изготовлены и кабинеты руководства предприятий, и мебель для офисного персонала, и стойки на ресепшн, декорированные панели и столешницы. Офисные кресла можно подобрать по ссылке . Применяют сочетание данного материала с деревом или ДСП.

Также мебель для офисов производят из пластика, металла и стекла. Пластик используется для оформления и художественного конструирования мебели (полки, тумбы, декорированные элементы, шкафы (навесные), перегородки, экраны (защитные), стеллажи). Из металла (алюминиевых, стальных, железных материалов и разнообразных сплавов) создают прочные стеллажи, тумбы и шкафы. Из стекла в основном делают столешницы. Еще в производстве мебели для офиса используют шпон: с бревна снимается тонкий слой и наклеивается на МДФ/ДСП. Таким способом изготавливаются столешницы, мебельные фасады, декорированные панели стен.

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