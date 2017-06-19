Из каких материалов изготавливают современную мебель?

Мебель появилась в те времена, когда пещерный человек, догадался для удобства сесть на камень. Сам того не ведая, он изобрёл стул. С тех пор люди стали делать свою жизнь более комфортной. Для этих целей изобретались самые разнообразные предметы мебели. Их изготовляли из самых разных материалов. В ход пошли уже знакомые камни, дерево и даже тростник. По мере развития науки и технологий, стали использовать ткань и железо. В настоящее время для производства мебели используют отходы деревопереработки, композитные материалы и всё то, что использовалось ранее. Перейдя по ссылке можно подобрать современную мебель. Давайте более подробно рассмотрим, из каких материалов её производят:

Натуральные материалы. Покупка мебели из натуральных материалов, может влететь вам в круглую сумму. На сегодняшний день, мебель, изготовленную из дерева или тростника, может себе позволить только состоятельный человек.

ДСП. Эта аббревиатура обозначает— древесно-стружечная плита. ДСП является прекрасным примером безотходного производства. Этот материал достаточно прочен для изготовления мебели, имеет, благодаря ламинированию, достойный вид, а также довольно недорог в производстве. Данный факт, делает древесно-стружечную плиту, идеальным материалом для изготовления мебели.

Пластик и композитные материалы. Мебель, которая изготовлена из подобных материалов, имеет неограниченный ресурс службы. Если исключить механические повреждения, она может эксплуатироваться очень долго. Пластиковая мебель, обычно имеет яркую расцветку и используется в общественных местах и сфере обслуживания. Имея очень низкую стоимость, эта мебель, тем не менее отлично справляется с возложенной на неё задачей.

Мебель, которая изготовлена из упомянутых выше материалов, отличается по классу безопасности. Например, пластиковую, не рекомендуется ставить в жилых помещениях. Конечно, использование дерева в производстве, делает мебель более престижной и долговечной, но применение современных материалов, помогает сохранять другие ресурсы нашей планеты.

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