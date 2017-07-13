Как достичь успеха на рынке Форекс

Торговля на рынке Форекс из прерогативы избранных компаний и банков переросла в целую отрасль финансовой деятельности, в которой участвуют практически все государства мира, промышленные корпорации и частные лица. В результате такого роста популярности начали проводиться различные исследования рыночного поведения, с помощью которых удалось выяснить отчетливое понимание психологических ловушек, поджидающих трейдеров. Поэтому, если вы намерены не просто играть на рынке в свое удовольствие, а воспринимаете торговлю как профессиональную деятельность, советуем узнать как можно больше о возможных проблемах и путях их решения.

Дельный совет, позволяющий избежать отчаяния на рынке, в свое время дал Майкл Дж. Маобуссин, который сказал: «Понять, как вы будете себя вести в той или иной ситуации, можно лишь тогда, когда вы знаете самого себя». С этим трудно не согласиться, поэтому мы представляем вам пять основных ловушек рынка Форекс, а вы, в свою очередь, должны выработать эффективную линию поведения в случае, если они встретятся на вашем пути.

Самонадеянность. Большинство людей переоценивают свои возможности, уровень интеллектуального развития и практический опыт. Особенно часто касается это утверждение тех областей, в которых компетенция рассматриваемого человека не особенно велика. Для трейдера предельно важно объективно оценивать результат своей торговли, как на реальном, так и на free forex account, а также действовать сугубо в рамках имеющейся компетентности. Несоответствующие условия. Зачастую на принятие трейдером решения влияет возникшая проблема или перечень обстоятельств. В другой ситуации возникновение подобной же проблемы может привести к тому, что решения окажутся принципиально иными. Поэтому, оценивая вероятность, обязательно принимайте в расчет еще и условия, в которых вам придется вести торговлю. Самоограничения. Принимая решения, зачастую мы неверно расставляем приоритеты полученной информации. В результате логическое развитие мыслей становится невозможным, и мы начинаем допускать ошибки в прогнозировании дальнейшего поведения цен на рынке. Поэтому, прежде чем искать различные источники получения информации, убедитесь, что вы сможете со всеми ими совладать и не запутаетесь в потоке данных. Поиск подтверждений. Не редко игроки рынка Форекс, вместо того, чтобы реально оценивать ситуацию, начинают искать подтверждения своим домыслам, намеренно отвергая информацию, идущую в разрез с их мнением. Но это в корне неверная позиция, которая похожа на поведение страуса, закапывающего голову в песок в случае надвигающейся опасности. Нерациональное увеличение обязательств. Иногда трейдеры на рынке принимают решения исключительно в целях оправдать свое прежнее поведение. При этом они не учитывают, что обстоятельства на рынке стремительно меняются и рациональнее было бы заново оценить обстановку при помощи Australian Forex broker и принять решение уже исходя из новых условий.

Таким образом, учитывая все пять основных ловушек, вы должны понять, каким образом вы станете реагировать на стресс и как себя следует вести в той или иной ситуации.