Как кризис влияет на валютный рынок

Вряд ли для кого-то станут открытием возникшие на рынке труда проблемы. Из-за кризиса миллионы людей не могут найти высокооплачиваемое место в оффлайне. Но что поменялось в эти смутные времена на валютном рынке Forex?

По сути, не изменилось ничего, помимо торговых стратегий самих трейдеров, которые работают с финансовыми инструментами, подвластными кризисным явлениям. Возникает другой вопрос – какие валюты входят в данный список и что ждать от их динамики в короткой и долгой перспективе?

Начнем свой обзор с отечественной денежной единицы. Помимо того, что многие брокеры отказались работать с российским рублем, поменялась и сама специфика торговли. Ранее наша валюта за день менялась от силы на несколько копеек. Но сейчас изменения могут свободно перевалить через десять тысяч пунктов, что равно нескольким рублям. Для опытного трейдера, которые начинал с Forex simulator, такие изменения лишь на руку, поскольку именно волатильность дает ему возможность для заработка. В свою очередь, начинающим игрокам такие «качели» могут лишь ускорить печальный процесс слива депозита. Если же смотреть на ситуацию с рублем с высоты большинства успешных финансистов, то именно кризис способствовал их взлету и существенному улучшению финансового состояния.

Сразу же спешим предупредить по поводу использования большого плеча. Постарайтесь максимально задействовать собственный капитал или привлекать средства инвесторов. Благодаря высокой волатильности и грамотному управлению деньгами вы сможете за день получить профит в несколько процентов.

Не стоит также «изобретать велосипед» и в торговой стратегии. Для начала определите дневной тренд и открывайте в его направлении позиции. Для входа на рынок желательно определить хороший импульс для разгона курса.

Следующая валюта, которая будет рассмотрена в нашей статье – Евро. Оптимальными для спекулянтов выглядят сделки с продолжительностью до одного часа. При помощи краткосрочной торговли вы сможете хотя бы частично застраховать себя от резких скачков графика и лишних срабатываний стопов. Аналогичных принципов стоит придерживаться и в торговле с другими валютными парами, в составе которых находится валюта Евросоюза.

От былой монументальности американского доллара также не осталось и следа. Поэтому сейчас, когда вы выбираете «спокойную» пару EUR/USD, приходится постоянно оставаться начеку и ждать, что направление тренда может поменяться в любой момент.

Что касается других валют, то торговать ими также стоит предусмотрительно. Узнайте, как именно на стране-эмитенте интересующего вас финансового инструмента сказался кризис. Нестабильность ценообразования в нефтедобывающей сфере сильно повлияла даже на канадский доллар. Другие валюты сильно завязаны на новости из сельскохозяйственной отрасли, легкой и тяжелой промышленности, добывающей сферы.