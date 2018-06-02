Как оформить электронный полис ОСАГО?

mavit
Автор: mavit Июнь 2, 2018 09:04

Как оформить электронный полис ОСАГО?

К владельцам транспортных средств выдвигается целый ряд обязательных требований, одно из которых – наличие страхового полиса ОСАГО. Отсутствие данного документа приводит к оплате солидного штрафа и иным вероятным последствиям, наступающим в случае возникновения аварии.

 Интернет открыл дополнительные возможности для беспрепятственного оформления полиса и его последующего использования. Достаточно открыть специализированный сайт и выполнить несколько несложных действий. Это значит, что перейдя по ссылке http://www.banki.ru/insurance/order/auto/type/osago/elektronnoe_osago/  можно получить информацию о электронном полисе ОСАГО. Важный этап этой процедуры – грамотный выбор партнера.
К главным достоинствам такого выбора можно отнести мобильность и ощутимую экономию времени. Виртуальные офисы работают в круглосуточном режиме. Нет нужды отслеживать график, в котором работает страховая компания. Документ находится в безопасном месте, поэтому вероятность его потери сводится к минимально возможной отметке. Точная стоимость услуги определяется при помощи электронного калькулятора. Таким образом, можно заблаговременно распланировать личные расходы. В отдельных случаях можно рассчитывать на дополнительные бонусы и приятные льготы.
На специализированном сайте можно увидеть вполне простую анкету, но нужно ответственно отнестись к ее заполнению. Допущенные ошибки можно исправить в дальнейшем, но на это уйдет немало времени и придется тщательно ознакомиться с особенностью этой процедуры.
Данный вид полиса проходит соответствующую проверку по РСА, а оплата проводится в онлайн режиме. Перечень предоставляемых документов указывается непосредственно на портале страховщика. Лидеры данного направления способны предоставить услугу менее чем за десять минут. С такой задачей неспособны справиться многие стационарные пункты.
Получение оригинала не является обязательным условием. Вполне достаточно воспользоваться обыкновенным принтером и распечатать на нем соответствующую бумагу. Нет разницы, идет ли речь о монохромной или цветной печати. Подлинность распечатки без труда проверят сотрудники Госавтоинспекции.

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 2, 2018 09:04
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