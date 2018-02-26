Как определить частоту выплат незнакомого онлайн слота?

Крупные интернет казино обычно имеют достаточно большой каталог азартных развлечений. Количество слотов и симуляторов настолько велико, что даже постоянные посетители нередко не перепробовали играть во все игры. К тому же, ассортимент азартных игр постоянно расширяется за счёт добавления новых слотов, которые регулярно выпускаются компаниями Игрософт, Новоматик и другими популярными разработчиками софта для онлайн казино.

Игроки, попавшие на сайт интернет казино, используя прямой линк или закладку в браузере, могут увидеть как знакомые игровые автоматы, так и совершенно новые слоты, в которые им не доводилось играть ранее. Любой незнакомый игровой автомат можно проанализировать с целью оценки его потенциальной доходности и уровня финансового риска. Как же определить частоту и размер выплат слота, в который не приходилось играть до этого? Для этого необходимо проанализировать несколько важных характеристик выбранного слота. В первую очередь, следует обратить внимание на его состав символов. Большое количество разных картинок в слоте говорит о том, что их случайные совпадения на активных линиях не будут происходить часто. Но если в составе символики есть один и более диких символов, то вероятность выпадения оплачиваемых комбинаций значительно повышается. При этом желательно выбирать слоты с расширяющимися дикими символами, которые могут создавать сразу несколько выигрышных комбинаций.

Частота выигрышей игровых автоматов тесно связана с такими характеристиками, как дисперсия выплат и цикл возврата ставок. Слоты с высокой дисперсией и длинным циклом выплат обеспечивают возможность сорвать большой куш, но для этого необходимо играть долго, тратя на ставки приличные деньги. Низкая дисперсия и короткий цикл возврата ставок имеют прямо противоположный эффект. В таких игровых автоматах можно выигрывать намного чаще, но о крупных джек-потах стоит забыть. Обычно в игровых автоматах с возможностью частых выигрышей средний размер выплат невысокий. Как правило, он чуть больше или чуть меньше совокупной ставки на все активные линии. Если из всех финансовых характеристик слота известен только процент отдачи, то оценку частоты выплат можно произвести и на его основе. Если процент возврата высокий, то выигрыши случаются редко, но приносят крупные суммы. Низкая отдача игрового автомата значит, что выигрывать можно очень часто, но преимущественно по мелочи.