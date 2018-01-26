Как подать анкету на прохождение ПКО Самрук-Казына?

ПКО Самрук-Казын означает «процедуру предварительного отбора (квалификации)». Сказать иначе: это оценочное рассмотрение тех поставщиков, которые потенциально подходят для этого холдинга. При определении поставщиков, ПКО осуществляет оценку по определенным выписанным критериям.

По результатам оценки претендентов, выставляется уровень их квалификации, которая должна соответствовать оценочному уровню. Для этого составляется анкета для ПКО Самрук.

Фонд АО Самрук-Казын закупает товарную продукцию и услуги от различных предпринимателей, вошедших в перечень тех, кто прошел процедуру тех, кто считается квалифицированным и надежным поставщиком. Открыв официальный сайт холдинга Самрук-Казын можно увидеть список товарной продукции и услуг (всего их более шестидесяти), которые закупаются компаниями национального значения, прошедшие предварительную квалификацию. Перечень этих работ, товаров, а также и услуг не стал еще окончательным, так как он постоянно может дополняться. Когда этот список станет номинальным, тогда все дальнейшие предстоящие конкурентно зависящие закупки от национальных компаний-производителей, которые будут включены в ПКО, будут осуществляться исключительно среди них.

ПКО – «процедура предварительного отбора (квалификации)» – создана для того, чтобы заказчики этого холдинга под названием Самрук-Казын были защищены от поставщиков с низкой квалификацией, способные создать непредвиденные риски для плодотворной предпринимательской бизнес деятельности. Данный инструментарий позволит повысить значительно качество приобретаемых товаров, а также услуг и различных работ. Кроме этого, эти инструменты способствуют оптимизации сроков выполенения различных закупок. Критериями являются исключительно установленные требования заказчика, для чего и существует программа отбора по рассмотрению квалификации. Оказавшись в перечне поставщиков – будет означать положительное решение по ПКО. Дальнейшие закупки среди конкурентов проводятся исключительно на электронных порталах Самрук-Казына. Предпочтение отдается тем компаниям, чьи товары, работы, а также и услуги будут отвечать критериям высокого качества и с наименьшей ценой.