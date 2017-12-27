Как подобрать оптимальную стратегию торговли финансовыми инструментами

mavit
Автор: mavit Декабрь 27, 2017 03:54

Как подобрать оптимальную стратегию торговли финансовыми инструментами

Колоссальные обороты денежных средств, распределяемых на Форекс рынке, привлекают внимание пользователей, готовых инвестировать в биржевую торговлю часть свободного капитала.

 

Трейдинг стал объектом стабильного заработка для миллионов пользователей. Чтобы торговать с плюсовым балансом, трейдер должен знать, как выбрать оптимальную стратегию заключения сделок. Бессистемные и хаотичные действия приводят к быстрой потере капитала, поэтому работа трейдера должна строиться на четком алгоритме или схеме.

Модели торговых систем

Стратегия Форекс представляет собой готовую программу с математической формулой, построенную на положительном опыте торговли преуспевающих участников Форекс рынка. В торговую модель заложен алгоритм действий, который можно рассматривать как практическое руководство для трейдера. Особенности стратегий Форекс:

· Гибкость системы – позволяет корректировать алгоритм применительно к конкретным рыночным условиям.

· Универсальность стратегий – готовые модели торговли можно использовать на разных тайм-фреймах и любых направлениях тренда.

· Схема содержит четкий и понятный алгоритм действий трейдера с учетом кредитного плеча, депозита и объемом лота.

· Торговые модели адаптированы для использования инструментов технического анализа – графиков, индикаторов, сигналов.

· Во всех системах торговли учитывается уровень риска и размер ожидаемой прибыли – оптимальное соотношение один к двум.

В зависимости от рыночной ситуации направления тренда (боковое, восходящее, нисходящее) трейдер должен понимать, как выбрать оптимальную стратегию торговли с учетом временного интервала исполнения ордеров, объемом торгуемого лота. Предварительное тестирование стратегий на демо-счете помогает оценить эффективность выбранной модели и оценить ее преимущества на длинных и коротких временных отрезках.

Зачем использовать стратегию

Форекс рынок работает хаотично – цены формируются под влиянием макроэкономических факторов, политических факторов, настроения участников рынка, которое задает объем спроса и предложения по торгуемым позициям. Если и трейдеры будут работать бессистемно, интуитивно заключать сделки на prekybos platforma, не использовать серьезную аналитику, торговля финансовыми активами станет похожа на ставки в казино. Прибыль пользователя на Форекс бирже формируется из множества факторов – от ценовых колебаний до эмоционального состояния. Если трейдер понимает, как выбрать оптимальную стратегию, и применяет ее на практике, то получает важные торговые преимущества:

· Работает по четкой схеме, не совершает хаотичных движений.

· Вероятность принятия ошибочных решений стремится к нулю.

· При изменении рыночной ситуации трейдер знает, что делать.

· Принимает обоснованные решение с учетом прибыли и убытка.

· Не участвует в рискованных сделках, если это не несет выгоды.

Стратегию торговли на Форекс можно разработать самостоятельно и проверить ее результативность на демо-счете. Если модель работает на прибыль, нет смысла искать другие решения. Но тестировать торговые системы нужно на различных временных интервалах и с использованием разных индикаторов. Использование стратегии сводит на нет психологический фактор, снижает эмоциональное давление на трейдера и помогает принимать верные шаги и решения.

Классификация торговых систем

В настоящий момент трейдерам доступен внушительный перечень готовых стратегий Форекс. Многие из них успешно работают на разных тайм-фреймах и считаются универсальными. Другие модели подходят для конкретных рыночных условий. Чтобы понять, как выбрать оптимальную стратегию, нужно знать классификацию систем:

· Трендовые – наиболее популярные благодаря простой аналитике и понятному прогнозированию.

· Боковые – схемы торговли при горизонтальном направлении тренда, основаны на линиях поддержки и сопротивления.

· Контртрендовые – работают в направлении, противоположном ценовой тенденции, прибыльными, высокорискованные.

· Пробойные – основаны на волатильности рынка и выходе цены из доминирующего диапазона. · Паттерны и волновые системы – ценовые схемы с четких визуализаций на графике, цикличные стратегии.

Стратегии Форекс необходимы в работе, они идеально подходят для переменчивых рыночных условий. Задача трейдера – выбрать простую систему с понятным алгоритмом, протестировать ее прибыльность на демо-счете и придерживаться плана, внося коррективы по мере необходимости.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 27, 2017 03:54
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