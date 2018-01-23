Как повысить продажи за счет СМС рассылки

В этой статье мы опровергнем сложившийся стереотип об СМС рассылке как инструменте агрессивной рекламы и расскажем о преимуществах данного канала общения с клиентом.

Почему СМС реклама эффективна?

Стереотип о том, что содержимое СМС рассылок — спам, сложился до 2014 года, когда приняли поправки в закон «О рекламе». Прежде, из-за отсутствия ограничений, компании рассылались по номерам из купленных баз, не заботясь о заинтересованности получателя в отправленной информации. Разумеется, подобная стратегия вызывала у абонентов негативные эмоции. Однако поправки в закон, вступившие в 2014 г. Обязуют отправителя рассылки заручиться согласием получателя. Поэтому рассылка идет не по номерам из купленной базы, а по списку контактов, собранных самой компанией в процессе анкетирования клиентов. Получатели изначально заинтересованы в продукции компании, и информация о новом товаре , услуге, скидках и бонусах полезна и интересна. Стоимость одного СМС сообщения — примерно 1,5 рубля. Время запуска рассылки один час.

Как СМС рассылка повышает продажи

Эффективность СМС рассылки увеличится, если отправлять клиентам информацию, в которой они заинтересованы. Для формирования таких предложений, собирайте информацию о покупателях.

Предлагайте клиенту заполнить анкету в обмен на карту скидок. В анкету добавьте пункты, которые помогут сегментировать клиентскую базу: пол, возраст, семейное положение, наличие детей, интересы и т.д.

История покупок расскажет, какими товарами заинтересован покупатель и какие предложения ему интересны.

Если вы владелец спортивного клуба, полезно отмечать время, когда приходит клиент Предложите скидку на занятие с персональным тренером в эти часы. Фиксируйте, какие классы и залы посещает клиент: тренажерный зал, групповое занятие, бассейн или массажный кабинет. Предложите активным любителям зала скидку на продукцию фитнес-бара, а любителям массажного кабинета — абонемент по выгодной цене. Не забывайте о семейных абонементах для покупателей с детьми: они займут всех членов семьи, дав родителям возможность отдохнуть, а детям — провести время весело и в движении.

Отправляйте сервисные СМС

СМС с подтверждением заказа, его готовности к выдаче, или прошедший платеж — сообщения должны сопровождать каждый этап взаимодействия с клиентом. Сервисные СМС повышают уровень лояльности к бренду и поддерживают репутацию компании. Каждый покупатель оценит проявленную заботу и уровень предоставленного сервиса.

Пример. При заказе такси пришлите сообщения:

— со временем прибытия машины, ее номер и контактный номер водителя;

— о прибытии машины по адресу.

Для эффективных продаж добавляйте в сервисные СМС сопутствующие предложения, предлагая товары, которые дополнят покупку.

Например, при покупке лосьона для комбинированной кожи, предложите другие средства по уходу с аналогичными свойствами. А при заказе ноутбука предложите в комплекте водонепроницаемую сумку или чехол.

Для привлечения покупателей предлагайте скидки за каждого приведенного друга, а для повторного привлечения клиента из базы регулярно отправляйте ему индивидуальные предложения. Но не чаще 2 раз в месяц, чтобы не утомить его излишним вниманием.

Следите за эффективностью каждого предложения, используя ссылки и телефонные номера в тексте сообщений. Это позволит генерировать текст рассылки, который вызовет наибольший отклик у покупателей.

СМС рассылка — отличный маркетинговый инструмент, помогающий владельцам бизнеса понимать клиентов, и формировать подходящую рассылку для каждого сегмента клиентской базы. СМС реклама способствует привлечению новых клиентов, работает на репутацию компании, повышает лояльность покупателей и свидетельствует о хорошем уровне сервиса.

Эту статью помог подготовить СМС провайдер MIRSMS. Менеджеры компании отвечали на наши вопросы и рассказывали о преимуществах СМС рассылки и способах увеличить объемы продаж с ее помощью.

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