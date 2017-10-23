Как работает букмекерская контора?

Начинающим игрокам и тем, кто не знает, что представляет собой игорный бизнес, не всегда понятно, для чего открывают букмекерскую контору. Не понятно, как начисляются коэффициенты, как сделать ставки на определенный исход, кто их принимает, не обманут ли пользователей.

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Отличительные характеристики

Поставить на спортивные мероприятия любой направленности можно в специальной организации. Деньги получают в случае такого исхода, который предсказал игрок, иначе они останутся в копилке компании.

Главное — проанализировать, каким будет исход предстоящего события. Там обязательно определяют коэффициенты и выявляют фаворитов. Поэтому в разных конторах разные коэффициенты. То есть игрок может подобрать для себя оптимальную контору.

В сумме вероятности больше 100%. Этот остаток и будет прибылью в конторе. Его сразу закладывают в коэффициент. Для этого букмекеры используют различные способы, чтобы определить исход мероприятия. Некоторые отдают предпочтение теории вероятности, другие – основываются на статистике. Есть и те, кто прислушивается к мнениям экспертов. При комбинировании способов получается самый точный прогноз.

Сейчас часто можно встретить договорной матч. Это исход события, о котором знает минимумальное число людей. Есть спортивные команды, которые заранее договариваются с конторой. Это приводит к тому, что букмекеры, зная об исходе, могут рассчитать такой коэффициент, который принесет им большую прибыль.

В компании стараются переоценить фаворита. При расчете шансов на победу прибавляют около 20%. При совершении ставок прибыль фирмы будет возрастать. Огромная прибыль получается при совершении экспресс-ставок. Игрок может делать прогноз сразу на несколько событий. В этом случае коэффициент высокий. Если пользователь поставил и выиграл, то он получит большие деньги при минимальной ставке.

В конторе всегда используют различные способы, чтобы получить прибыль. Однако те компании, которые имеют лицензию стараются работать не только на себя, но и на привлечение клиентов.