Как рассчитать стоимость доставки коммерческого груза из Китая

mavit
Автор: mavit Январь 19, 2018 14:19

Как рассчитать стоимость доставки коммерческого груза из Китая

Грузоперевозки из Китая последние годы приобретают максимальную актуальность в связи с лидерством страны на мировой рыночной арене. Многие фирмы предпочитают располагать адреса мощности производства именно там. Соответственно, достаточно часто встает вопрос о безопасной и рентабельной доставке его в различных направлениях, в том числе – в Россию.

Расчет доставки груза из Китая определяет, каким способом выгоднее транспортировать посылки, поэтому данному этапу планирования уделяется отдельное внимание.

Ценообразование

Окончательная стоимость услуг перемещения грузов зависит от таких факторов:

  • Вид транспорта. Организация перелета как наиболее быстрого и надежного способа обходится значительно дороже, чем использование грузовых морских судов. Мультимодальные перевозки удобны тем, что можно оптимально сочетать несколько видов трансферных услуг.
  • Объем и особенности товаров. Транспортировка крупногабаритных, хрупких и других предметов, которым требуются особые условия для обеспечения их сохранности, считается достаточно затратной.
  • Сроки. В случае экспресс-доставки подбираются специальные авиакомпании, обеспечивающие максимально сжатый временной период перелета.

Калькуляция

Процесс расчета стоимости услуг по импортному ввозу товаров упрощается с помощью современных программ. Рассчитать доставку из Китая от компании РФК в любую точку страны и получить предварительную оценку ожидаемых транспортных затрат можно на сайте компании, где представлен онлайн-калькулятор.

Здесь необходимо вводить данные о товаре и способе перевозки, заполняя специально предназначенные поля:

  1. Пункты, откуда и куда нужно будет переместить груз. Важно грамотно составить маршрут, минимизировав расстояние;
  2. Категорию транспортного средства – воздушное, морское или сухопутное;
  3. Особенности, характерные для каждого конкретного продукта. Кроме группы из предложенного списка, к которой относится продукт, важно точно ввести его габариты и массу;
  4. Особые условия для перевозки, если в них есть необходимость;
  5. Потребность в дополнительных услугах по таможенному оформлению;
  6. Предполагаемые сроки выполнения заказа и прибытия товара.

Калькулятор доставки грузов из Китая показывает примерную сумму, которая может незначительно варьироваться в зависимости от обстоятельств непосредственно при использовании транспорта.

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mavit
Автор: mavit Январь 19, 2018 14:19
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