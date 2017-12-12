Как успешнее торговать на Форексе



Каждый профессиональный трейдер, торгующий на Форексе, использует определенную стратегию. Если же вы являетесь новичком в трейдинге и желаете успешнее торговать на Форексе, советуем прислушаться к советам специалистов.

Нужно научиться соизмерять размер лота с имеющимся капиталом. Очень важно реально относиться к своему депозиту, не пытаясь получить большую прибыль при небольших денежных вложениях в рынок. Многие опытные трейдеры доходят до точки разворота цены в положительную для них сторону. Пусть эта точка будет находиться не близко к критической, для чего нужно правильно определять размер лота, который можно будет приобрести без серьезных опасений слития капитала. Лучше брать на пару евро/доллар всего один микролот на имеющиеся на депозите 100 долларов.

Не стоит использовать так называемое локирование позиций. У некоторых людей возникает желание открыть противоположный ордер, если цена имеющийся уже актив падает. Таким образом трейдеры стараются остановить потерю денег, но на самом деле преимуществ у этого способа очень мало. Локирование не позволяет зарабатывать деньги на других парах, особенно при небольшом депозите, который типичен для начинающих трейдеров. Лучше попытаться отыграть потерянное на других парах, чем пытаться консервировать потери.

Нужно использовать Stop Loss, который должен стать одним из основных инструментов для любого трейдера. Если вы торгуете, не определяя Stop Loss, то не сможете ограничить свои убытки, а это грозит слитием депозита. Вообще, любая forex strategies должна определять возможные просадки депозита и потери по определенной сделке. Лучше потерять 10 долларов, чем рисковать всем депозитом, скажем, состоящим из 300 долларов. Иногда приходится признать поражение по отдельно взятой сделке, чем ждать разворота цены, которая может случиться после того, как вы потеряете капитал.

Необходимо определить для себя стратегию работы на Форекс. Можно самостоятельно разработать стратегию, но на это способны далеко не все трейдеры. Вот почему чаще всего стратегия берется с Интернета, которая может продаваться или предоставляться любому желающему безвозмездно. Очень важно при выборе стратегии опираться на возможные просадки и на риски, на которые именно вы можете пойти. Кроме этого, любая стратегия на Форексе должна быть долгосрочной, только с ней вы в конечном итоге сможете достичь хорошего уровня стабильности.

Чтобы успешнее торговать на Форексе, необходимо совершенствоваться, нужно становиться все более и более опытным, необходимо получать новые знания. Есть разные тренинги, литература, видеоматериалы и другие полезные вещи, которые нужно использовать.

Используйте эти советы, чтобы иметь возможность стать профессиональным трейдером. Успехов!