Как выбрать хороший и качественный ноутбук?

Приобрести новый компьютер и не разориться — настоящее мастерство. Еще сложнее определиться с выбором, когда в подходящем ценовом сегменте находится масса устройств, которые вроде и похожи друг на друга, но все же чем-то различаются. А вот в чем отличие — это загадка для любого человека, что не разбирается в технике. Но стоит разобраться в основах, и станет ясно, какой ноутбук нужно выбрать.

Процессор важнее всего

Он является настоящим краеугольным камнем компьютера. От его мощности зависит мощность всего ноутбука. Здесь у вас будет стоять выбор между двумя производителями: Intel и AMD. Первый вариант немного дороже, но и работает такой процессор быстрее. Второй вариант, соответственно, дешевле, и его производительность немного ниже. Выбирая поколение процессора, вне зависимости от марки, отдайте предпочтение более новому. Технологии развиваются очень быстро, и выбрав более устаревшее поколение, вы будете недовольны своим ноутбуком уже через год.

Сколько должно быть оперативной памяти?

Это зависит от того, для чего вам нужен ноутбук. Если для работы — двух гигабайт хватит с головой. Для игр — минимум четыре гигабайта. Отдавайте предпочтение тем моделям, которые позволяют добавлять платы оперативной памяти. Так, если понадобится, вы сможете сделать свое устройство мощнее.

Размер жесткого диска

Он очень важен, если вы играете в компьютерные игры или храните много файлов. Лучше выбирать ту модель, которая оснащена SDD — эти диски работают гораздо быстрее своих предшественников и реже ломаются.

Видеокарта

Имеет огромное значение, если вы любите игры. Здесь есть выбор из трех вариантов. Встроенная видеокарта подойдет для несложной работы вроде редактирования документов и времяпровождения в Интернете. Внешняя видеокарта подходит для геймеров и для тех, кто работает со сложными графическими редакторами. Есть модели и с двумя видеокартами сразу — внешней и встроенной.

Время работы, вес, размеры

Само собой, это важные параметры, которым необходимо уделить внимание. Здесь вы уже подбирайте устройство под себя. Кстати, если хотите сэкономить, не обязательно тратиться на новый девайс. На ноутбуки бу цена https://europc.com.ua/laptops гораздо ниже, а в качестве бывшие в употреблении не уступают новым устройствам. В интернет-магазине “EuroPC” вся техника перед продажей обязательно проходит проверку на работоспособность, а на приобретенный товар выдается гарантия.