Как выбрать подходящий стол для руководителя?

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 19:07

Как выбрать подходящий стол для руководителя?

Один из основных предметов мебели в кабинете – это стол для руководителя, за которым проходит рабочий день начальника, назначаются совещания, встречи с партнерами и клиентами. Стильно оформленный кабинет помогает создать положительный имидж компании, подчеркнуть высокий статус и престиж ее директора, поэтому при создании интерьера важно грамотно подобрать каждую деталь.

На что обратить внимание при выборе?

стол для руководителяСтолы для руководителя выпускаются в различных стилях и изготавливаются из разнообразных материалов. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть несколько немаловажных факторов:

  • Дизайн. Руководителю солидного учреждения стоит остановить выбор на классической модели, выполненной из натурального дерева или его имитации. Такая мебель поможет создать имидж серьезного делового человека. Молодому креативному начальнику отдела или главе рекламного агентства больше подойдет стол в стиле хай-тек, который сочетает элементы из стекла и металла.
  • Функциональность. Стол для директора – это прежде всего его рабочее место, поэтому в погоне за стильным дизайном не стоит забывать об эргономике. Поверхность столешницы должна быть достаточно широкой и вмещать все необходимые канцтовары и документы. Специальная подставка для оргтехники и приставной брифинг для переговоров сделают его еще более удобным.
  • Качественные материалы. Офисную мебель делают из прочных материалов, устойчивых к повреждениям и способных долго сохранять безупречный внешний вид. Традиционно предпочтение отдается натуральному дереву, которое ассоциируется с солидностью и респектабельностью. Современные искусственные материалы могут составить достойную конкуренцию древесине, они не уступают ей в прочности и удивляют разнообразием форм и расцветок.

Выбирая подходящую модель, нужно помнить, что стол должен прежде всего походить своему владельцу и подчеркивать его индивидуальность. Поэтому, если вам по душе необычные формы и яркие цвета, позвольте себе немного поэкспериментировать.

Сочетание цены и качества

фото стола для руководителяЦена – это еще один фактор, который может повлиять на выбор стола для руководителя. Желание сэкономить может обернуться неприятными последствиями в виде досадных сколов и царапин. Помните, что добротный стол начальника, со вкусом подобранные элементы обстановки и аксессуары производят хорошее впечатление на посетителей и ненавязчиво заявляют о стабильном финансовом положении компании. Отдавайте предпочтение проверенному производителю, тогда вы сможете подобрать качественные и представительные столы для руководителя по разумной цене.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 19:07
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