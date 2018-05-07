Как выбрать ресепшн: основные критерии
Ресепшн играет очень важную роль при формировании мнения клиента о компании, ведь это первое с чем он сталкивается, переступая порог офиса. Поэтому экономить на данном предмете мебели нельзя. О том как выбрать ресепшн и на что стоит обращать внимание, поговорим в этой статье.
На что обратить внимание?
При выборе стойки необходимо исходить из того, что рабочее место администратора должны быть не только стильным, но также функциональным и удобным. За ним должно быть комфортно сидеть, а также хранить все необходимые документы и другие подручные средства. Поэтому очень важно обращать внимание на такие параметры:
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Материал. Стойки могут быть изготовлены из дерева, пластика и других материалов. Однако сегодня наибольшей популярностью пользуется искусственный камень. Он отличается повышенной прочностью, долговечностью, стойкостью к влиянию негативных факторов внешней среды. Помимо этого он выглядит дорого и роскошно. Из камня изготавливают не только ресепшны, но также барные стойки (смотрите тут на сайте), мойки, столешницы и многое другое. Найти изделия из этого материала можно на странице компании «Неолит». Стойки ресепшн на заказ здесь сочетают в себе высокое качество и доступную стоимость.
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Размер. Здесь стоит ориентироваться на площадь офисного помещения. Если она позволяет, то лучше выбрать большую стойку. Так, за ней удастся обустроить комфортное рабочее место. Если же помещение небольшого размера, то и мебель должна ему соответствовать. В противном случае пространство будет загруженным.
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Форма. Она может быть практически любой, например, прямоугольной, п-образной, радиусной, угловой. Первые два варианта — это, своего рода, классика, которая всегда выглядит респектабельно. Третий привнесет изюминку в интерьер, а четвертый поможет сэкономить квадратные метры.
Выбранные параметры влияют на итоговую стоимость изделия. Поэтому стоит заранее рассчитать свои финансовые силы.
Дизайн
Стойка ресепшн должна демонстрировать статусность и успех компании. Поэтому лучше всего не приобретать готовый вариант, а разработать индивидуальный дизайн совместно со специалистом. Это позволит отразить стиль компании. Например, ее можно изготовить в официальных цветах фирмы, дополнить логотипом с названием, украсить символикой компании.
При создании дизайна стоит избегать ярких и кричащих вариантов. Более выгодно в интерьере смотрятся стойки в стиле минимализм в пастельных оттенках. Например, в цвете слоновой кости, нежном голубом или светло-зеленом. Если модель выполнена из искусственного камня, то стоит выбрать вариант с каменным узором.
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