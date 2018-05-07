Как выбрать ресепшн: основные критерии

Ресепшн играет очень важную роль при формировании мнения клиента о компании, ведь это первое с чем он сталкивается, переступая порог офиса. Поэтому экономить на данном предмете мебели нельзя. О том как выбрать ресепшн и на что стоит обращать внимание, поговорим в этой статье.

На что обратить внимание?

При выборе стойки необходимо исходить из того, что рабочее место администратора должны быть не только стильным, но также функциональным и удобным. За ним должно быть комфортно сидеть, а также хранить все необходимые документы и другие подручные средства. Поэтому очень важно обращать внимание на такие параметры:

Материал. Стойки могут быть изготовлены из дерева, пластика и других материалов. Однако сегодня наибольшей популярностью пользуется искусственный камень. Он отличается повышенной прочностью, долговечностью, стойкостью к влиянию негативных факторов внешней среды. Помимо этого он выглядит дорого и роскошно. Из камня изготавливают не только ресепшны, но также барные стойки (смотрите тут на сайте), мойки, столешницы и многое другое. Найти изделия из этого материала можно на странице компании «Неолит». Стойки ресепшн на заказ здесь сочетают в себе высокое качество и доступную стоимость.

Размер. Здесь стоит ориентироваться на площадь офисного помещения. Если она позволяет, то лучше выбрать большую стойку. Так, за ней удастся обустроить комфортное рабочее место. Если же помещение небольшого размера, то и мебель должна ему соответствовать. В противном случае пространство будет загруженным.

Форма. Она может быть практически любой, например, прямоугольной, п-образной, радиусной, угловой. Первые два варианта — это, своего рода, классика, которая всегда выглядит респектабельно. Третий привнесет изюминку в интерьер, а четвертый поможет сэкономить квадратные метры.

Выбранные параметры влияют на итоговую стоимость изделия. Поэтому стоит заранее рассчитать свои финансовые силы.

Дизайн

Стойка ресепшн должна демонстрировать статусность и успех компании. Поэтому лучше всего не приобретать готовый вариант, а разработать индивидуальный дизайн совместно со специалистом. Это позволит отразить стиль компании. Например, ее можно изготовить в официальных цветах фирмы, дополнить логотипом с названием, украсить символикой компании.

При создании дизайна стоит избегать ярких и кричащих вариантов. Более выгодно в интерьере смотрятся стойки в стиле минимализм в пастельных оттенках. Например, в цвете слоновой кости, нежном голубом или светло-зеленом. Если модель выполнена из искусственного камня, то стоит выбрать вариант с каменным узором.