Как выбрать шины

Зима близко, и самое время задуматься о том, с какой зимней резиной наиболее комфортно получится пережить зиму. В нашей стране по климатическим причинам наибольшее распространение получила шипованная резина (такой тип еще называют «скандинавская»).

Именно она способна дать максимум сцепления даже в самый беспощадный гололед и сделать движение наиболее безопасным, снизив вероятность заносов. Однако недостаточно просто купить шипованную резину. Нужно грамотно подобрать вариант именно для вашего авто.

Важные характеристики

Прежде всего, обратим внимание на расположение кордовых нитей. Далее смотрим на посадочный диаметр и ширину. Учитываются при выборе также максимальные нагрузки, выдерживаемые шиной, скорость, которая максимально допустима при езде, а также грузоподъемность и износостойкость шины. Ну и, конечно же, важно, насколько соотносимы цена и качество данной конкретной модели.

Выбирая шины, не стоит доверять продавцам авторынков. Лучше обратиться в специализированные салоны, которые являются официальными партнерами производителей. Тогда вы сэкономите, покупая резину у дилеров, и будете уверены в качестве продукции. Одним из самых широко распространенных на территории нашей страны производителей шин является Toyo. Эта резина производится под компьютерным контролем, проходит тщательное тестирование разных видов химических и механических воздействий.

Типы шин Toyo

Чрезвычайное распространение получили такие типы шин, как:

TOYO Observe G3-Ice. Эта резина разработана для легковых машин и дает отличное сцепление, как при гололеде, так и вовремя езды по снегу. В основе формулы этой резины лежит необычное ноу-хау японских производителей: в состав резины входит самая настоящая скорлупа грецкого ореха. Кстати, этот материал — один из самых крепких природных материалов.

TOYO Open Country I/T. Такие шины рассчитаны на использование во внедорожниках класса SUV, а также на авто повышенной проходимости. Можно смело ставить эту резину, даже когда вы собираетесь на гонки по бездорожью, она вас не подведет. Особенности конструкции этой модели заключаются в широких периферические канавках и зубчатых блоках: снег и влага моментально отлетают от колес. Повышенное число ламелей на шинах предупреждает заносы на поворотах. А маневренность автомобилю, «обутому» в такие шины, обеспечивают квадратные и округлые плечевые блоки. На резину может устанавливаться дополнительно до 120 шипов.

Выбрав шипованную резину, не забудьте купить диски известных мировых производителей!