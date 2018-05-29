Как выгодно оформить микрозайм через QuickHomeZaym

mavit
Автор: mavit Май 29, 2018 16:55

Как выгодно оформить микрозайм через QuickHomeZaym

Среднестатистическому человеку в России постоянно необходимы денежные средства на различные нужды. И не важно, нуждается он в крупной покупке (машина, квартира, бытовая техника) или просто хочет купить продукты, подготовить ребенка к школе, отвести девушку в ресторан и т.д.

Не каждый готов рисковать хорошими отношениями в такой ситуации. Тут на помощь приходит QuickHomeZaym. И если для оформления кредита в банке требуется много данных, желательно официальное трудоустройство, положительная кредитная история, то для выдачи быстрого займа требований намного меньше.

Преимущества QuickHomeZaym

Одними из главных плюсов является:

  1. Возможность быстрого получения денег. Максимум 30-40 мин (иногда не более часа) и вы счастливый обладатель денег.
  2. Не нужны поручители, залог и справка 2 НДФЛ.
  3. Все условия по оплате известны сразу, уже на предварительной консультации.
  4. Клиент отправляет заявку одним из удобных способов в зависимости от предложенных организацией. В офисе, онлайн с получением денег на карту, либо сотрудник приходит домой, и в случае положительного решения выдача денег происходит сразу.
  5. Небольшое количество информации – паспорт, данные о работе, ФИО и телефоны контактных лиц (родственники, друзья, коллеги).
  6. Заявку может подать практически любой человек — пенсионер, студент, а также клиент без официального дохода. Например, мамочка в декретном отпуске, женщина, получающая алименты, грузчик.
  7. Большая вероятность одобрения займа судимым и людям с плохой кредитной историей. При своевременном погашении можно существенно улучшить свою деловую репутацию и получить кредит в одном из банков.
  8. В основном вычитается только страховка, дополнительных комиссий, как в кредитах, нет.
  9. Вы приходите в определенный день, платите % и продлеваете ссуду на определенный срок.
  10. Для постоянных клиентов переплата меньше, проверка заявки быстрее.

Особенности микрозаймов в QuickHomeZaym

Как правило, максимальная сумма до 100 000 рублей на срок до 1 месяца. В среднем 30-40 тысяч рублей. С другой стороны, чем меньше сумма, тем меньше вы отдадите! Процент начисляется за каждый день, это следует учитывать заранее. При просроченной задолженности, в зависимости от договора может быть дополнительный штраф, а также переплата увеличивается. Что в свою очередь приводит к навязчивым телефонным звонкам Вам и вашим контактным лицам сотрудников Службы безопасности, судам, в редких случаях продаже долга коллекторским агентствам.

В любом случае, всегда необходимо внимательно изучать договор перед подписанием и уточнять все условия еще на консультации. А также учитывать свои возможности и близких людей, которые оплатят ваш займ от QuickHomeZaym в случае болезни, неожиданной задержки зарплаты, увольнении, проблем при ведении собственного бизнеса!

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mavit
Автор: mavit Май 29, 2018 16:55
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