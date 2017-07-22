Как выполняют переводы деловой документации в бюро переводов?

Перевод деловой документации

Клиенты часто обращаются в бюро переводов с просьбой перевести деловые документы. Стоит отметить, что эта работа имеет свои особенности.

Поскольку при ее выполнении придется обязательно учитывать стандарты и требования, распространяющиеся на официальную документацию. Это касается стиля изложения, терминологии, оформления и других аспектов. Необходимо чтобы целевой документ полностью отражал смысл оригинала. И при этом был написан доступным языком.

Чему следует уделить особое внимание?

К официальной документации относятся уставы организаций, соглашения, справки, договора, контракты и т.д. Любой документ составляют по определенному шаблону. Конкретным стандартом регулируются требования к логической структуре и оформлению. Стиль изложения материала – официально-деловой.

Это означает, что требуется точно, конкретно и последовательно излагать информацию. Все формулировки должны однозначно трактоваться. Недопустимы малейшие отклонения от смысла.

Выбор исполнителя – вечно актуальная проблема

До сих пор среди заказчиков ведутся споры по поводу того, кому лучше поручить перевод: фирме или частному специалисту? Каждый делает выбор сам. Но по статистике эффективнее обращаться в бюро переводов. Так как эти фирмы гарантируют качественный результат. Ведь в их штате собраны опытные и квалифицированные переводчики, каждый из которых имеет свою специализацию. Это означает, что отдельный сотрудник работает с документами определенной тематики, поскольку он в ней разбирается. Так как знаний иностранного языка недостаточно для выполнения качественного перевода.

Неотъемлемой частью официально-делового стиля является специфичная лексика. Таким образом, переводчикам приходится работать с терминологией, являющейся обязательной составляющей текстов. Очень важно подобрать правильный аналог тому или иному определению. Для упрощения задачи лингвисты пользуются справочной литературой. К ней относятся тематические публикации, электронные словари и т.д. Дополнительно исполнителям приходится расшифровывать аббревиатуры и сокращения, что очень непросто.

Сотрудничая с надежной организацией (БП «Азбука-Партнёр»), клиент может не беспокоиться о качестве. Поскольку понимает, что над его проектом трудятся профессионалы. Безусловно, заказчику придется раскошелиться. Но результат полностью оправдывает финансовые вложения. Конечно, есть способы сэкономить. Допустим, обратиться к фрилансеру. Но можно ли быть уверенным в том, что он сделает перевод на должном уровне? Чтобы впоследствии не пришлось его переделывать, тратя дополнительное время и деньги.