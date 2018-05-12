Как заказать широкоформатную печать?

Широкоформатная печать – одна из наиболее востребованных услуг, за которой клиенты обращаются в типографии. Готовую продукцию используют для наружной рекламы, декоративного оформления интерьеров и в прочих целях.

Основные этапы изготовления полиграфической продукции

Не каждый представляет себе, с чего начинается работа над полиграфическими изделиями, не говоря уж о технических тонкостях процесса.

Специфическую сторону вопроса мы оставим в стороне, а рассмотрим главные этапы производственного цикла.

Концепция

Продумать концепцию – это первый необходимый шаг. Если речь идёт о рекламной полиграфии, то важно правильно подать информацию, создать нужное настроение, сделать изображение запоминающимся.

Организации и предприятия со стажем, как правило, имеют собственный узнаваемый логотип, который размещают на готовой продукции, упаковке, документах и корпоративных сувенирах. Наличие логотипа очень важно для эффективной рекламы.

Если за услугой «заказ широкоформатной печати» обращается представитель молодой компании, то часто требуется помощь дизайнера. Создание логотипа, подбор текстовой информации, написание слогана, разработка дизайна, цветовой гаммы – всё это и есть выбор концепции.

Макет

Оригинал-макет – это уже свёрстанный в готовом виде концепт. Макет используется для дальнейшей печати, но прежде его необходимо проверить на предмет соответствия CMYK профилю и наличия меток реза, посмотреть необходимые вылеты.

Иногда качество готовой продукции оказывается неудовлетворительным из-за ошибок в разработке и создании макета. По этой причине, при заказе лучше отдавать предпочтение типографиям, которые предоставляют также и услуги рекламного агентства, то есть изготавливают продукт, что называется, под ключ.

Печать

Широкоформатная печать осуществляется цифровым или офсетным способом, в зависимости от пожеланий клиента и размера тиража. В процессе используются станки третьего типа – широкоформатные принтеры. Именно они предназначены для печати баннеров, растяжек, больших плакатов или афиш.

И офсетный, и цифровой методы печати позволяют производить изделия превосходного качества. Цифровую печать используют при малых тиражах, когда поджимают сроки. При больших тиражах офсетная печать обходится дешевле.

Вывод

Таким образом, чтобы заказать широкоформатную печать, нужно уделить время разработке концепта, созданию и вёрстке макета. В рекламных агентствах этим занимаются профессиональные дизайнеры. От их услуг зависит конечный результат – качество и эффективность полиграфической продукции.