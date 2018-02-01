Какая металлочерепица лучше: польская или немецкая?

Выбирая металлочерепицу, очень важно учитывать многие детали, ведь кровельный материал должен быть надежным, качественным и внешне современным. На рынке кровельных материалов существует достаточно много производителей. Одни из них делают качественную продукцию, другие — сомнительную. Но важно научиться выбирать достойный продукт, ориентируясь не только по цене.

К примеру, металлочерепица Германия считается одной из лучших стран-производителей. Аналогично Финляндия производит качественную продукцию. Бюджетные и гораздо менее качественные изделия делает Китай. Есть страны, в которых производители делают среднюю черепицу. Сюда можно отнести Россию, Украину. Но какие характеристики имеет польская металлочерепица? С одной стороны, она дешевле стоит, с другой — имеет европейское происхождение, где требования к качеству не последние.

Что нужно знать о производителях металлочерепицы

Лидером производства металлочерепицы считается финская компания Ruukki. Именно она производит самую высококачественную, но в то же время дорогую кровлю. Но кроме нее хорошее качество по меньшей цене имеют изделия немецкого, словацкого и польского происхождения. У этих производителей металл используется чуть менее качественный, но это значительно не уменьшает срок эксплуатации, который по-прежнему составляет 30-50 лет.

Отличие польской металлочерепицы от немецкой заключается в том, что она более бюджетная. Так, у нее может быть менее плотное цинковое напыление, а слой металла может слегка отличаться от немецкого. Но эти колебания настолько незначительны, что их можно игнорировать и покупать более дешевый продукт. И немецкие, и польские производители используют очень качественные полимерные покрытия для придания цвета изделию. При этом разнообразие оттенков максимально.

Какую черепицу выбрать?

Ввиду того, что между польскими и немецкими изделиями особой разницы нет, выбирая конкретную черепицу, рекомендуется обращать внимание на следующее:

гарантийный срок (чем больше производитель дает гарантию, тем выше качество реализуемой им продукции);

ценовая политика (не стоит переплачивать большие деньги за малые преимущества);

возможность выбора разных цветовых оттенков и форм;

имидж компании.

Польша производит ничуть не плохие кровельные материалы. И если стоит задача сэкономить, их можно вполне выбирать вместо немецких, ведь разница между ними минимальна.