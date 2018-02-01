Какая металлочерепица лучше: польская или немецкая?

mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 01:42

Какая металлочерепица лучше: польская или немецкая?

Выбирая металлочерепицу, очень важно учитывать многие детали, ведь кровельный материал должен быть надежным, качественным и внешне современным. На рынке кровельных материалов существует достаточно много производителей. Одни из них делают качественную продукцию, другие — сомнительную. Но важно научиться выбирать достойный продукт, ориентируясь не только по цене.

К примеру, металлочерепица Германия считается одной из лучших стран-производителей. Аналогично Финляндия производит качественную продукцию. Бюджетные и гораздо менее качественные изделия делает Китай. Есть страны, в которых производители делают среднюю черепицу. Сюда можно отнести Россию, Украину. Но какие характеристики имеет польская металлочерепица? С одной стороны, она дешевле стоит, с другой — имеет европейское происхождение, где требования к качеству не последние.

Что нужно знать о производителях металлочерепицы

Лидером производства металлочерепицы считается финская компания Ruukki. Именно она производит самую высококачественную, но в то же время дорогую кровлю. Но кроме нее хорошее качество по меньшей цене имеют изделия немецкого, словацкого и польского происхождения. У этих производителей металл используется чуть менее качественный, но это значительно не уменьшает срок эксплуатации, который по-прежнему составляет 30-50 лет.

Отличие польской металлочерепицы от немецкой заключается в том, что она более бюджетная. Так, у нее может быть менее плотное цинковое напыление, а слой металла может слегка отличаться от немецкого. Но эти колебания настолько незначительны, что их можно игнорировать и покупать более дешевый продукт. И немецкие, и польские производители используют очень качественные полимерные покрытия для придания цвета изделию. При этом разнообразие оттенков максимально.

Какую черепицу выбрать?

Ввиду того, что между польскими и немецкими изделиями особой разницы нет, выбирая конкретную черепицу, рекомендуется обращать внимание на следующее:

  • гарантийный срок (чем больше производитель дает гарантию, тем выше качество реализуемой им продукции);
  • ценовая политика (не стоит переплачивать большие деньги за малые преимущества);
  • возможность выбора разных цветовых оттенков и форм;
  • имидж компании.

Польша производит ничуть не плохие кровельные материалы. И если стоит задача сэкономить, их можно вполне выбирать вместо немецких, ведь разница между ними минимальна.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 01:42
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии