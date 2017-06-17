Какая недвижимость популярна в Одессе?

Одесса всегда притягивала к себе разных людей, и, отдыхающих, и тех, кто хотел бы

связать свою жизнь с этим городом. Этот город отличается от всех других городов мира,

позитивным настроем его жителей. Куда бы вы ни отправились на прогулку в Одессе, в

какой бы уголок не забрели, всё имеет свою историю. Одесская кухня уникальна своими

неподражаемыми особенностями. Разумеется, кто хотел бы остаться здесь жить,

озадачивается вопросом покупки жилплощади в Одессе. Желающих переселиться в Одессу с каждым годом всё увеличивается. Городские агентства по недвижимости работают не покладая рук. И дел для них сегодня хватает.

Хотя цены на недвижимость иногда меняются и скачут, то вверх – то вниз, это не значит,

что желающие приобрести жильё не смогут этого сделать: все смогут подобрать нужный

для себя сегмент. У каждого одесского района свои особенности, поэтому очень важно

правильно определиться с выбором. Сегодня в Одессе самым популярным и современным

жилым массивом является массив Таирова. Здесь одни лишь новостройки, с

современными планировками квартир. Среди прочих, есть и элитные квартиры в Одессе .

Их можно приобрести, как и в новостройках, так и в любой другой части города, в том

числе, и в центре.

В Одессе растёт спрос и на недвижимость коттеджного плана. В основном застройки эти

располагаются в пригороде. Коттеджные посёлки быстро застраиваются и популярность

такого жилья, из года в год, растёт. Сейчас многие отдают предпочтение собственному

дому, чем квартире. Этот вид жилья привлекает и коренных одесситов, так и тех, кто

переселяется в этот город на постоянное место жительства. Развитие коттеджного

строительство привлекает и инвесторов.

Преимущества частной усадьбы в коттеджном посёлке всем хорошо известны. Это и

свежий воздух – значит, хорошая экология; и ландшафтный простор, собственный сад,

возможно, и собственный бассейн. Также владельцы собственного дома не зависят от

центрального отопления, а возможно, и от поступления воды (на территории дома, может

быть вырыта артезианская скважина). Удалённость от оживлённых трасс, отсутствие

автомобильного шума – всё это также привлекает новых жильцов.

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