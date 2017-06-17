Какая недвижимость популярна в Одессе?
Одесса всегда притягивала к себе разных людей, и, отдыхающих, и тех, кто хотел бы
связать свою жизнь с этим городом. Этот город отличается от всех других городов мира,
позитивным настроем его жителей. Куда бы вы ни отправились на прогулку в Одессе, в
какой бы уголок не забрели, всё имеет свою историю. Одесская кухня уникальна своими
неподражаемыми особенностями. Разумеется, кто хотел бы остаться здесь жить,
озадачивается вопросом покупки жилплощади в Одессе. Желающих переселиться в Одессу с каждым годом всё увеличивается. Городские агентства по недвижимости работают не покладая рук. И дел для них сегодня хватает.
Хотя цены на недвижимость иногда меняются и скачут, то вверх – то вниз, это не значит,
что желающие приобрести жильё не смогут этого сделать: все смогут подобрать нужный
для себя сегмент. У каждого одесского района свои особенности, поэтому очень важно
правильно определиться с выбором. Сегодня в Одессе самым популярным и современным
жилым массивом является массив Таирова. Здесь одни лишь новостройки, с
современными планировками квартир. Среди прочих, есть и элитные квартиры в Одессе.
Их можно приобрести, как и в новостройках, так и в любой другой части города, в том
числе, и в центре.
В Одессе растёт спрос и на недвижимость коттеджного плана. В основном застройки эти
располагаются в пригороде. Коттеджные посёлки быстро застраиваются и популярность
такого жилья, из года в год, растёт. Сейчас многие отдают предпочтение собственному
дому, чем квартире. Этот вид жилья привлекает и коренных одесситов, так и тех, кто
переселяется в этот город на постоянное место жительства. Развитие коттеджного
строительство привлекает и инвесторов.
Преимущества частной усадьбы в коттеджном посёлке всем хорошо известны. Это и
свежий воздух – значит, хорошая экология; и ландшафтный простор, собственный сад,
возможно, и собственный бассейн. Также владельцы собственного дома не зависят от
центрального отопления, а возможно, и от поступления воды (на территории дома, может
быть вырыта артезианская скважина). Удалённость от оживлённых трасс, отсутствие
автомобильного шума – всё это также привлекает новых жильцов.
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