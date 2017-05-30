В современном мире металлов существует их два вида: черные и цветные. Самым распространенным черным металлом является железо, а также чугун и сталь. Все остальные металлы, встречающиеся человеку, относят к цветным. Кстати, перейдя на сайт metallolom-msk.ru можно узнать о пункте приема цветного металла. Все они необходимы человеку, так как они помогают не только украсить его жизнь, но и создать комфортное существование. Но и цветных металлов в настоящее время существует несколько видов. Чтобы узнать, какие бывают цветные металлы, можно вот здесь. Один из таких популярным видов цветных металлов являются благородные. Эти драгоценные металлы часто используются человеком для украшения. Например, золото. Но какой бы вид цветных металлов не был, он всегда необходим для нормальной работы промышленности. Существует и такой вид цветного металла, как крылатый. Алюминий в настоящее время встречается чаще всего. После того как алюминий смешали с другими видами цветными металла, такими как медь или марганец, а также еще и с магнием, то получили новый состав, который не только является уникальным, но отлично подходит для того, чтобы из него производить корпуса самолетов. Даже первый маленький спутник, который был запущен на орбиту нашей планеты, также был изготовлен из смеси с этим металлом. Он получил название дуралюмин. Этот новый сплав различных цветных металлов получился настолько качественным, что его стали применять в разнообразных областях жизнедеятельности человека.

Такой цветной металл, как алюминий и разнообразные сплавы из него, востребованы в настоящее время в таких областях, как машиностроение и строительство, химическая отрасль и в быту. Например, для изготовления корпуса двигателей в машиностроении и в строительном мире для того, чтобы создавать облицовку зданий и окон. Используется такой цветной металл и в быту, так как из него изготавливается не только лодки, но и мебель и даже посуда. Из этого металла был даже построен целый большой корабль. Еще одним не менее популярным и востребованным металлом является медь, который известен такой своей способностью, как хорошо проводить ток.

Следующий металл, по очереди — медь. Основным достоинством меди все-таки есть токопроводимость. Именно поэтому она и используется в электротехнике. Кроме проводов из этого продукта изготовляют обмотки для трансформаторов, наматывают генераторы, просто тянут высоковольтные линии. В сплавах меди: латунь и бронза, также присутствуют такие же качества повышенной токопроводимости, поэтому их тоже используют, наравне с медью.

Магний — уникальный металл, серебристого и белого цветов. Во время нагрева чистого металла, он ярко вспыхивает. Раньше этим свойством пользовались фотографы. Оказавшись в сплаве, магний, придает ему необычайную твердость, и перестает реагировать на повышение температур. Именно поэтому из таких вот сплавов и делают температуро-устойчивые детали для двигателей в авиации. Многие детали для космических ракет тоже производят из такого сплава.

Следующим в нашем списке, идет титан. У него свойства по прочности самые высокие. И тугоплавкость намного больше, нежели у остальных. Поэтому где нужна повышенная прочность и задействуют титан.

Теперь у нас на очереди ртуть. Этот металл знаком всем, в основном из-за градусников. Но применение этого элемента намного шире. Из него делают, например капсюли для патронов, используют и в лекарственных препаратах. Из-за своих разных возможностей цветные металлы и добываются совсем непохожим образом, но на первом этапе технология схожа.

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