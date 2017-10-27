Какие услуги предоставляет типография?

Типографии – это предприятия, оказывающие полиграфические услуги. Типографская печать — это особенные производственные процессы, которые разделаются на несколько основных этапов. Так, первый этап – подготовительный. При подготовке готовятся инструменты – фотоформы и другие.

Затем второй этап – это процесс нанесения информации на носитель. Третий этап – это обработка продукции. На этом этапе изделия приобретают готовый вид. Давайте подробнее рассмотрим, что входит в перечень этих услуг.

Типографические предприятия оказывают широкий перечень различных услуг. Любая типография может печатать календари, различные буклеты, брошюры, бланки, каталоги. Также выполняется офсетная печать, цифровая печать, периодическая и непериодическая полиграфия.

Офсетная печать – это специальная технология печати. Здесь применяется специальный цилиндр. Он служит промежуточным инструментом между носителем информации и материалом. Главным инструментом здесь является оттиск. Офсетная технология считается одной из самых доступных и экономичных услуг. При этом производительность довольно высокая. Процесс печати долгий, так как информацию наносят последовательно.

Услуга офсетной печати может быть листовой или ролевой. Вторая позволяет выпускать продукцию большим тиражом – это различные блокноты, газеты, календари, каталоги и книги. Листовым способом выпускают небольшие объемы продукции небольших форматов.

Также среди услуг можно выделить цифровую печать. Здесь применяются компьютеры, на которых подготавливаются материалы, принтеры и копировальная техники. Используются ризографы, а также плоттеры. Данный метод позволяет эффективно наносить информацию на любые виды носителей прямым методом нанесения краски. Эта услуга позволяет выпустить брошюры, листовки, этикетки и многое другое.

Обратившись в типографию, клиент получает полный спектр услуг – начиная от разработки дизайна до выпуска конечной продукции. Специалисты подготовят материал к печати, разработают макет, подберут нужные изображения. Также материал будет сверстан и выпущен на широкоформатную или офсетную печать. Также в типографии можно заказать тиражирование, а также послепечатную обработку материалов.