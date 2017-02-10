Какие виды аккумуляторных батарей используются в современных смартфонах?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 10, 2017 04:04

Какие виды аккумуляторных батарей используются в современных смартфонах?

Для сотового телефона очень важно, чтобы аккумуляторная батарея была надежной, прочной, и чтобы зарядки мобильного телефона хватало на длительное время.

Когда батарея в телефоне плохо работает, то каким бы популярным ни булл телефон, его потребительская стоимость существенно снизится. Если батарея пришла в негодность, заменить аккумуляторную батарею на Xiaomi можно тут.

Аккумуляторная батарея мобильного телефона обеспечивает свою функциональность посредством электрического тока, полученного в результате прохождения химической реакции. Современные телефоны могут иметь следующие виды источников питания:

  • Никель-кадмиевые;
  • Никель-металгидритные;
  • Литий-ионные;
  • Литий-полимерные.

Аккумуляторные батареи, выполненные с применением никеля, сейчас – большая редкость. Так производили батареи прошлых лет. Полную разрядку никель-кадмиевым аккумуляторам необходимо производить хотя бы раз в месяц, поскольку может сработать эффект памяти, и в последующие разы телефон будет заряжаться не до конца.

Хранить оба вида аккумуляторов надо в холодильнике (но только, ни в коем случае не в морозильнике!). Прежде, чем заняться зарядкой устройства, надо его предварительно вынуть из холодильника и дать нагреться до комнатной температуры. Только после этого можно приступать к зарядке.

Литиевые аккумуляторы  (другое название – литий-ионные) широко распространены в современных мобильных телефонах. Поскольку эти батареи не имеют эффекта памяти, то полностью разряжать их не нужно. Для того чтобы зарядить достаточно подключить к источнику энергии. При этом цикл разрядов у ионных батарей доходит до 1000 раз. Следует знать, что использовать эти устройства при минусовой температуре нельзя.

Условиями хранения аккумуляторов предусмотрено, что хранить их можно в заряженном состоянии, поскольку эта модель аккумуляторов отличается повышенной технологичностью. В сенсорных телефонах широко используются литиевые аккумуляторы, поскольку это – новая, современная модель зарядных устройств, позволяющая вырабатывать зарядную мощность до 1000 мА/час и более.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 10, 2017 04:04
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