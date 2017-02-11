Какие виды автомобильных прицепов бывают?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 11, 2017 05:06

Какие виды автомобильных прицепов бывают?

Многие автолюбители желают приобрести прицеп для своего транспорта. Прежде чем сделать выбор, следует продумать, для каких основных целей он вам требуется.

Для этого следует знать, какие виды прицепов существуют:

  1. Бортовые модели используют для транспортной перевозки мешков, строительного материала, мебели или бытовой техники.
  2. Для того чтобы перевезти технику небольших размеров (мотоциклы, мопеды, лодки) используют прицепы которые оснащены небольшими компактными кранами.
  3. Так же к категории прицепов относят дома на колесах. Они представляют собой небольшие крытые фургоны, в середине которых есть все необходимое для проживания во время длительных поездок и путешествий. Так же можно встретить прицепы мини офисы.

Поскольку прицепы нельзя назвать ходовым товаром, на рынке сбыта можно встретить не сильно большой ассортимент данного товара. В основном предлагаются модели отечественного производства. Выбор изделий импортного производства достаточно небольшой.

Собираясь совершить покупку, обязательно будьте готовы к тому, что нужный прицеп будет найти сложно, поэтому в интернет магазине можно просмотреть прайс листы и сделать заказ, по которому вам осуществят доставку. Ознакомиться с видами автомобильных прицепов можно на сайте.

Стоимость прицепа будет полностью зависеть от размеров, оснащенности и компании производителя. Самая дешевая модель – это стандартная модель, которую используют для поездок на дачу или перевозок негабаритных вещей.

Бортовики для транспортировки некрупной техники (квадрациклы, снегоходы) будут стоить немного дороже, поскольку в конструкцию прицепа входят жесткие пластиковые крыши. Значительно дороже будут мощные двухосные прицепы  и такие же модели с кунгом.

К самому дорогому удовольствию можно отнести «дом на колесах». Новый прицеп может обойтись вам в стоимость равной среднестатистической иномарки. Все будет зависеть от габаритов и дополнительной оснастки. Верхних границ стоимость такого изделия нет поскольку по индивидуальному заказу салоны можно отделать самым дорогим облицовочным материалом.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 11, 2017 05:06
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