Какие виды изделий изготавливают из искусственного камня?

Изделия из искусственного камня не имеют еще долгой истории. Однако популярность к нем уже пришла, и она имеет под собой реальные и практические основания. Всё потому что изделия из искусственного камня, во-первых, легко поддаются чистке; во-вторых, структура его такова, что не позволяет проникать никаким бактериям. Искусственный камень абсолютно не проникаем для любых жидкостей — в себя ничего не впитывает, и на нём не остаются ни от чего следов. Одно из главных достоинств искусственного камня, его высочайшие гигиенические и функционально-эксплуатационные свойства. Поэтому мебель с покрытием из искусственного камня широко используют в медицинских учреждениях, а также в местах общественного питания: в столовых, кафе, ресторанах. Очень важным свойством искусственного камня является его прочность, которая во много раз выше, чем у его природного собрата. Например, у искусственного акрилового камня, устойчивость к любого рода нагрузкам (механическим и ударным), чрезвычайно высока. Отличает изделия из искусственного камня тот факт, что они не являются массовым производством. Каждое изделие по-своему уникально и неповторимо. Перейдя по ссылке http://slavstone.ru/material/grandex можно ознакомиться с видами изделий из искусственного камня Grandex.

Изделия из искусственного камня бывают самыми разнообразными. Например, из него делают красивые и элегантные дизайнерские столешницы для кухонь. Это прочные, выдерживающие высокие температурные колебания (от самых высоких до самых низких), устойчивые к ударам, маслу и жиру. Столешницы из искусственного камня бесшовные и не имеют щелей и стыков. Это стало возможно применением специального клея. Ну и, конечно, изделия из искусственного камня дешевле изделий из натуральных видов камня.

Искусственный камень применяют для изготовления подоконников любой сложности и формы. Фактура подоконников может имитировать фактуру натурального мрамора или гранита. Подоконники не подвержены деформации под воздействием влажности или других факторов. На ощупь искусственный камень приятный. Вещество, из которого производится искусственный камень, абсолютно безвредно.

Искусственный камень является прекрасным и очень удачным вариантом для барной стойки. Цвет камня может быть любым, походящий под дизайн кухни или кафе. Такие стойки подходят для казино и баров, для ресторанов и клубов. Они не требуют серьезного ухода, они практичны.