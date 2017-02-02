Какие виды красок для стен и потолков бывают?
Если в квартире собрались делать ремонт, то вполне возможно, что потребуется краска для стен и потолков.
Для того чтобы правильно подобрать краску, перейдя по ссылке https://sanmarco-vernici.ru/olimpico.html можно узнать о видах красок для стен и потолков. Окраска стен и потолков поможет изменить зрительное восприятие помещения. Правильно выбрав материалы, ознакомившись с технологией нанесения краски, каждый, не обладая специальными профессиональными знаниями и навыками, сможет справиться с покраской стен и потолков.
Виды акриловой краски
- Водно-дисперсионная, белого цвета — один из видов, которые используют для окрашивания стен, потолков. В этом случае используют специальный пигмент. Получается покрытие с пленкой, которая защищает цвет от выгорания. Поверхность не трескается с течением времени, характеристики остаются на должном уровне. Такую краску используют при работах снаружи. Также она уместна для отделки внутри. С ее помощью можно творить настоящие произведения искусства.
- Водоэмульсионный вид — идеальный выбор в комнате. Такую краску легко можно нанести самостоятельно — горизонтально либо вертикально. Поэтому для самостоятельного ремонта — это то, что нужно.
Моющийся вид
Она идеально подойдет для художественной росписи стен, потолков. Такой продукт разбавляют специальным растворителем, в конечном итоге удается добиться прочности и долговечности.
Для отделки можно использовать моющийся вид, на водной основе. При ее нанесении наблюдается испарение влаги. При этом обеспечивается прочное покрытие стен и потолка. Его можно протирать, мыть, при этом оно остается целостным и не трескается. Экологичное покрытие, безопасное для здоровья человека. На сайте sanmarco-vernici.ru всегда можно ознакомиться с самыми лучшими красками для пола и стен.
Антивандальный вид
Такая краска предусмотрена для стен и потолков, в которых эксплуатационная нагрузка достаточно завышена. Подобной краске не страшны даже очень внушительные температурные скачки, мороз — не беда. Здесь не нужна предварительная подготовка.
Из огромного выбора разных видов каждый подберет для себя что-то наиболее подходящее. Ассортимент достаточно велик, все краски качественны и надежны.
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