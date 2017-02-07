Какие виды металлов принимают на лом?

Металлоломом называют отходы металлов, изделий, бывших в употреблении и пришедших в негодность, бракованные детали и прочий металлический хлам.

Надо отметить, что металл востребован во всем мире, как высококачественное сырье. Производство металлов – чугуна, стали и прочих металлов и сплавов представляют собой сложный трудоемкий процесс. Во всей стране прием лома металла поставлен на поток, поскольку это – огромный потенциал для развития экономики.

Поэтому переработке металла уделяется такое большое значение во всем мире. Сокращая расход электроэнергии на добычу и обработку первичного сырья, вторчермет обеспечивает вторичным сырьем промышленное производство.

Надо понимать, что не весь хлам, которым завален гараж, может пойти на переработку. Среди металлолома различают черный, цветной и лом драгоценных металлов. Самыми популярными металлами, принимаемыми в переработку, являются чугун, железо, алюминий, сталь, свинец и латунь. Это – наиболее дорогие металлы, в которых нуждается промышленность, и которые используются для вторичной переработки.

Не каждое предприятие, занимающееся приемкой черных и цветных металлов, может принимать лом драгоценных металлов. По закону, для приемки такого лома необходимо получить лицензию, но она стоит довольно дорого.

Чтобы не получилось недоразумений, перед отправкой металла на пункт переработки или перед тем, как подать заявку на вызов машины, сначала удостоверьтесь в том, что компания принимает тот вид металлолома, который вы намерены сдать.

Кроме того, если у вас имеется крупногабаритное металлическое изделие (контейнер, бак, кузов от автомобиля). То поинтересуйтесь, смогут ли рабочие при выезде разрезать крупные изделия на части, которые можно будет погрузить в машину.

Следует также понимать, что каждое предприятие, занимающееся приемкой металла, несет индивидуальные издержки (которые у разных предприятий, естественно, разные). Поэтому и цены на приемку металла могут различаться. Со своей стороны, вы можете предварительно обзвонить несколько пунктов приема металлолома и сравнить цены. Самое оптимальное решение позволит вам получить максимум дохода и удобств при обслуживании (транспортировка, погрузочные работы, расчет на месте).