Какие виды займов бывают?

Займы представляют собой вид денежных отношений, предполагающих передачу денежной сумы на условиях возвратности, срочности и платности за предоставление средств.

По сути, денежные займы – это разновидность кредитов, но в качестве лица, предоставляющего денежный займ, выступает не банк, а частное лицо или микрофинансовая организация, имеющая лицензию на выдачу финансовых займов. Перейдя ссылке http://dengiclick.kz/ можно узнать о видах займов в Казахстане

Создавая высокую конкуренцию банкам, микрофинансовые организации успешно создают и развивают свои структуры на территории различных государств. Кризисные явления 2008 года, отразившиеся тяжелыми последствиями для физических и юридических лиц всего мира, фактически лишили многих людей возможности кредитоваться в банках, поскольку массовые сокращения рабочих мест повлекли за собой безработицу и проблемы с возвратом кредита.

Не имея возможности улучшить кредитную историю, многие потребители обратились за финансовой поддержкой к МФО – микрофинансовым организациям, которые успешно разворачивают деятельность во всех странах мира. Несмотря на то, что процентная ставка МФО достаточно высока по сравнению с банком (около 700% годовых), люди получают и успешно погашают краткосрочные займы и тем самым исправляют кредитную историю.

Требования к заемщику не высоки:

— возраст от 20 до 70 лет (каждая МФО может утвердить свои правила, в т.ч. и относительно возраста заемщика);

— гражданство той страны, на территории которой оформляется займ;

— наличие документа, удостоверяющего личность заемщика (паспорт).

Это – минимальный запрос, и удобные условия, и поэтому люди охотно оформляют займы через интернет, не выходя из дома.

По целевому назначению займы подразделяются на:

— не целевой кредит (заемные средства можно потратить на любые цели);

— целевой кредит (деньги можно потратить только на заявленные цели: оплату проезда, получение образования, улучшение жилищных условий, покупку туристической путевки и т.п.).

По срокам предоставления займы подразделяются на:

— краткосрочные (менее 30 дней);

— долгосрочные (от 30 до 90 дней).