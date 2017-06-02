Какими видами работ занимается бухгалтер на дому?

У бухгалтера на дому, существует такой же круг обязанностей, которые выполняет специалист, находящийся на работе каждый день. Но, при этом, отсутствие необходимости являться на рабочее место в течение дня, требует более жёсткого самоконтроля, что поможет избежать накопления незавершённых дел. Бухгалтер на дому выполняет следующие виды работ:

Ведение бухучёта. Не исключена ситуация когда ведение всей бухгалтерии передается новому специалисту, а тот должен быстро разобраться во всех нюансах, чтобы предприятие могло функционировать в нормальном режиме. Поэтому бухгалтер в первую очередь должен обладать необходимыми знаниями и опытом.

Составление отчетности. Своевременное составление отчётов для подачи в соответствующие органы, также ложиться на плечи бухгалтера. Несоблюдение сроков, чревато последствиями в виде штрафов.

Иногда, вдобавок к начислению зарплаты и составления финансовой отчётности, бухгалтеру приходится выполнять функции инспектора отдела кадров. Такая ситуация, в основном, возникает на небольших предприятиях, на которых, один человек занимает несколько должностей.

Восстановление ведения бухгалтерского учёта. Если в силу каких-то обстоятельств, владелец предприятия, вынужден прекратить его деятельность на определённое время, то впоследствии, бухгалтер необходим для восстановления работы.

Работа бухгалтера на дому, подразделяется по видам сотрудничества:

Краткосрочное. К такому виду сотрудничества прибегают, когда бухгалтер предприятия находится в отпуске, на больничном или отсутствует по другой причине.

Разовое. Бухгалтер нанимается для составления и сдачи какого-то отчёта.

Длительное. Внештатный бухгалтер ведёт весь документооборот предприятия на постоянной основе.

Для ведения бухгалтерской деятельности следует получить профильное образование, постоянно повышать свою квалификацию на специальных курсах. Ввиду того, что свободному бухгалтеру приходится вести сразу несколько предприятий, он должен обладать необходимым для этого опытом, быть стрессоустойчивым и адекватно реагировать на форс-мажорные обстоятельства.

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