Какой должна быть хорошая стойка ресепшн

Стол респешн – первое, что видит человек, пришедший в офис, салон красоты или гостиницу. После этого первого впечатления он делает определенные выводы обо всей компании, а затем принимает решение, становясь или не становясь клиентом, партнером, инвестором. Поэтому нужно выбирать качественную офисную мебель, выглядящую дорого и солидно.

Однако это не значит, что за нее необходимо переплачивать. Многие мебельные компании предлагают выгодные условия покупки и осуществляют бесплатную доставку – делайте заказ именно у таких продавцов, чтобы сэкономить.

Практичность и функциональность

Стойка администратора ресепшн должна быть не только эстетичной, но и практичной. Все же это не декоративный предмет обстановки – за ним кипит работа. Поэтому столы должны иметь множество полезных ящиков, отделений и полок, чтобы все документы, визитки и канцтовары были под рукой, а действия администратора были четкими и отлаженными. Безукоризненная работа персонала позитивно скажется на репутации компании.

Современная мебель ресепшн оборудована таким образом, чтобы сотрудникам не приходилось стоять на ногах целый день. Уставший администратор может допустить ошибку, проявить раздражение или просто оттолкнуть своим видом вошедшего в офис человека. Поэтому старайтесь подобрать не слишком высокую стойку, за основной частью которой будет скрываться удобный стол для комфортной работы.

Материал

В Москве можно найти такую мебель, как стойка ресепшн, разных видов от различных производителей. Наиболее качественные модели зачастую производятся в:

Италии и других европейских странах;

Беларуси;

России.

В интернет-магазинах вы отыщете доступные модели, продающиеся по низким ценам, ‒ они изготовлены из ЛДСП, и люксовые – из массива дерева и шпона. Последние из них более долговечны, представительны и выглядят действительно роскошно. Некоторые изделия сочетают различные материалы, например, дерево и ПВХ для улучшения эксплуатационных характеристик и увеличения срока службы.

Цвет стойки

Выбирая стойки ресепшн для салона красоты, бизнес-центра, детского клуба или отеля, важно помнить, что они – часть общей концепции интерьера и должны ее поддерживать. Лучше всего посоветоваться с дизайнером. Если же такой возможности нет, отдайте предпочтение нейтральным цветам – оттенкам древесины.

Это может быть оттенок светлой березы, темного венге, красной вишни или благородного дуба и т.д. Всегда удачно вписываются в интерьер белые и серые модели. Если в интерьере преобладают яркие цвета, то и ресепшн можно выбрать броский, например оранжевый или зеленый.