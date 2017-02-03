Какова сфера применения арматуры?

Для армирования железобетонных сооружений используют металлическое изделие — арматуру. Она отличается материалом изготовления, может быть стальной или неметаллической.

Также возможны различные варианты в зависимости от того, какова технология производства. Различаю стержневую горячекатаную и проволочную круглую холоднотянутую, а также арматурные канаты, пряди. Перейдя на сайт armaturniy.ru можно более подробно узнать об арматуре.

Армирование — наиболее эффективный метод для улучшения прочности фундаментного основания. Кроме того, это защита от начала разрушительных процессов. Арматура незаменима в конструкциях из железобетона. Она помогает сделать прочность бетона еще более внушительной. Также оказывает непосредственное влияние на другие важные характеристики касаемо качества. Наиболее востребована стальная гибкая арматура, которая представлена в виде каркасов и стержней. То же касается сваренных сеток. Иногда используют и жесткую арматуру. Это могут быть уголки или швеллеры. В список следует добавить прокатные двутавры.

Для строительства уместна специальная строительная сталь. Она способна выдерживать внушительные нагрузки при производстве ответственных строительных конструкций, деталей.

На основе связанных сложным составом волокон создают стеклопластиковую арматуру. Из особенностей стоит выделить следующие:

Такая арматура стойкая к воздействию коррозии и агрессивной среды. Это касается и щелочной среды бетона. Пластик не ржавеет, не разрушается. В результате пластиковые конструкции с успехом используют при оборудовании причалов и оградительных сооружений на водных объектах.

Надежность и прочность — важные характеристики. Поэтому подобная арматура с успехом используется при возведении строительных конструкций различного назначения, а также объема.

Высокая прочность на разрыв.

Легкость арматуры говорит о том, что можно внушительно сэкономить на строительных работах, а также транспортировке материала до объекта назначения.

Низкая теплопроводность — еще один плюс. В результате в помещение не проникает холод.

Стойкость к воздействию радиоволн.

Такую арматуру можно использовать в различных режимах температурных показателей.