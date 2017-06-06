Какова специфика международных грузоперевозок?

Международные грузоперевозки – это то, без чего не может обходиться современный бизнес. К самому грузоподъемному, безусловно, относится морской транспорт. Но самыми востребованными на суше остаются перевозки автомобильным транспортом.

Страна, специфика груза, сроки доставки – все это влияет на выбор транспорта или его комбинацию. Когда доставляется особо ценный груз, перевозка выполняется, как правило, единственным видом транспорта.

Дорогие небольшие грузы отправляются, преимущественно самолетами. Но это и обойдется наиболее дорого.

Часто от логиста требуется высокий уровень профессионализма, чтобы найти оптимальный маршрут и способ доставки, позволяющий и расходы сократить, и перевозку облегчить. Заниматься таким сложным делом самостоятельно часто нереально. Требуются определенные навыки и знания требований, предъявляемых к грузам в разных странах, не говоря уже о знании языка, когда проходишь таможенный контроль.

Вот и выходит, что международные перевозки грузов – процесс сложный и многоэтапный. Хватает ли у вас знаний, чтобы детально разбираться в таможенных вопросах. Возможно, обращение к услугам таможенного брокера станет отличным решением.

Таможенный брокер – официальный представитель импортера, ведущий все дела с таможней по импортной операции. Круг его обязанностей – это подготовка и подача документов в таможню (от предварительного декларирования груза, оформления импортной декларации до таможенного досмотра).

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