Какова цель кредита пополнения оборотных средств в Казахстане?

mavit
Автор: mavit Май 13, 2017 18:08

Какова цель кредита пополнения оборотных средств в Казахстане?

В любом виде коммерческой деятельности, для того чтобы дело работало и приносило прибыль необходимы денежные средства, которые иначе называются оборотными. При их отсутствии, предприниматель может потерять большую часть своего дохода или вообще его лишиться. Для предотвращения таких последствий, в Казахстане и других странах существует программа, по которой банковские организации предоставляют специальный займ. Основная цель кредита— пополнение оборотных средств предприятия. Если юридическому лицу, требуется увеличить доходы предприятия за счёт расширения производственных процессов, но у него не хватает своих средств, то получение оборотного кредита, является наиболее приемлемым решением. Этот вид займа очень удобен тем, что при составлении договора, можно согласовать с банком такой график погашения кредита, что он будет удобен обеим сторонам. При этом учитываются даже сезонные факторы, особенно если они влияют на получение дохода. А также, существует возможность погасить займ до конца срока, оговорённого в договоре.На какие нужды может быть выдан оборотный кредит?
Этот вид кредита, может поддержать предприятие при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Например, если какая-то из сторон, которая сотрудничает с организацией, не соблюла своих обязанностей и сорвала поставки сырья. В этой ситуации есть только один выход, закупить необходимое у другого поставщика. Но для этих целей необходимы оборотные средства, которых может и не быть в наличии. И тогда, чтобы не было убытков из-за простоя работы, можно взять оборотный кредит.
То есть целью получения оборотного кредита, является обеспечение безубыточного функционирования предприятия, и создание условий для увеличения прибыли.
В разных кредитных организациях Республики Казахстан, условия займа на пополнение оборотных средств могут отличаться. И перед обращением в банк следует не только подобрать наиболее выгодные для своего предприятия условия, но и трезво оценить все возможные ситуации, которые могут воспрепятствовать своевременному выполнению ваших обязательств по кредиту.

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mavit
Автор: mavit Май 13, 2017 18:08
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