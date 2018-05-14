Канцтовары оптом и в розницу для серьезных и деловых

Мы уже и не задумываемся, насколько привыкли к благам цивилизации. Казалось бы, такая мелочь, как ручка или блокнот, практически всегда у нас под рукой, чтобы сделать необходимые записи или заполнить формуляр. А офисные сотрудники в год тратят огромное количество бумаги!

Чтобы расходный материал всегда был под рукой, об этом надо позаботиться заранее. Интернет-магазин «Молти» предлагает широкий ассортимент канцтоваров оптом и в розницу для вас и вашего бизнеса!

Канцтовары для дома и бизнеса.

В арсенале каждого офисного сотрудника должен быть запас ручек. Шариковые, гелевые, капиллярные, перьевые – тут уж зависит от ваших предпочтений. Так, например, для повседневного пользования можно приобрести обычную шариковую модель, а для особых случаев – красивую металлизированную, которая будет подчеркивать ваш статус и деловитость.

К «серьезной» руке положено приобрести футляр, который удобно носить во внутреннем кармане пиджака. Пусть это будет небольшой плоский пенал, стилизованный под кожу или также выполненный в металлике. Стильно и практично!

Теперь займемся окружающим пространством. Для комфортной работы вам пригодятся сегрегаторы и скоросшиватели, пластиковые вкладыши и кармашки, ежедневники и настенные календари. Вся эта продукция представлена в каталоге нашего Интернет-магазина ознакомиться можно тут https://molti-shop.ru/.

Также для удобства работы вам пригодятся маркеры, текстовыделители, корректоры, автоматические карандаши, линейки и прочие вещи. Кстати, все это можно приобрести комплектом в одном настольном наборе, вместе с подставкой. Очень удобно!

Гарантия качества и привлекательные условия сотрудничества.

Будьте уверены, что вся продукция из нашего магазина соответствует стандартам качества! Вы можете приобрести канцтовары оптом и в розницу. Цены довольно лояльны, поскольку мы не являемся посредником, а продаем товары напрямую. Для оптовиков и постоянных клиентов действуют дополнительные скидки и максимально комфортные условия сотрудничества.

Даже если вы находитесь в другом регионе страны и заказываете канцтовары оптом, мы сумеем организовать поставку по необходимому адресу любой удобной для вас транспортной компанией. Для нас важен каждый клиент, поэтому мы подходим к вопросу партнерства со всей ответственностью и гарантируем высокое качество продаваемой продукции!