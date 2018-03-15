Каждый сходит с ума по своему

Английская идиома, давшая название игровому автомату http://columbus.sport-people.club/sloty/go-bananas/, означает не «вперед, бананы», как ее можно было бы перевести дословно, а «сойти с ума», «рехнуться».

Это дает нам некоторое представление о том, что ждет игроков в слоте. Так что, если вы не боитесь стать немного сумасшедшим – вперед к приключениям в джунглях!

Описание слота

Место действия этого игрового автомата – Южная Америка, «где много диких обезьян». И правда – эти обезьянки все время будут составлять вам компанию. Благодаря стараниям цифровых волшебников из компании NetEnt, вы получите истинное наслаждение от красиво прорисованной графики игры и от самого процесса.

Вместе с обезьянками символами на барабанах выступают также различные экзотические фрукты, а оформление слота сделано в виде влажного амазонского леса с лианами и широкими листьями деревьев. Общий стиль игры выдержан в мультипликационном ключе, что обязательно напомнит вам ваше детство и старые добрые мультфильмы и книги.

И конечно, игровой автомат был бы неполным без немного сумасшедшего звукового оформления. Саундтрек включает в себя как оригинальную музыку, так и различные звуки, которые можно услышать в джунглях – пение птиц или крики обезьян.

Игровой процесс

Автомат выбрасывает игровые символы на пяти барабанах, выигрыш может выпасть по одной из 20 линий. Особенность слота – в том, что начать играть можно и на минимальной ставке. Впрочем, большинство казино, в том числе и казино Колумбус онлайн, предоставляют своим игрокам возможность попробовать этот и другие слоты бесплатно, в тестовом демо-режиме.

В игре присутствует десять символов, комбинация нескольких символов любого вида может дать выигрыш. Поэтому слот выбрасывает выигрышные комбинации довольно часто, хотя и не самые крупные. Для того, чтобы начать играть, нужно лишь установить уровень ставки. Если вы хотите просто насладиться процессом, выберите опцию autoplay – барабаны будут вращаться до тех пор, пока на депозите есть средства.

Настройки помогут вам отключить графическую анимацию и музыку – если вам хочется играть в тишине и не отвлекаться на мультфильмы. В целом, это отличный слот как для новичков в интернет-казино, так и для игроков, которые хотят отвлечься от сложных автоматов со множеством уровней и дополнительных возможностей. Шансы на выигрыш в гоу бананас достаточно высоки, а сюжет увлекателен.