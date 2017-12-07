Кофейное оборудование: необходимый набор для открытия ресторана

Кофе ; напиток, который любят едва ли не все. Логично, что он присутствует в меню практически каждого заведения общественного питания. Ароматный, насыщенный, горячий кофе согреет зимой и поддаст бодрости в летнее время года. Но, насладиться напитком можно лишь в том случае, если владельцы заведений приобрели и установили соответствующее оборудование.

В нынешнее время проблем с покупкой такой техники не возникнет. Приборы практически самостоятельно готовят крепкие напитки с отличным послевкусием. Роль человека сводиться к функции контроля и засыпке необходимых ингредиентов. Стоит разобраться, какая техника пользуется наибольшей популярностью.

Рожковые варианты

Разумное решение для заведений с большим ассортиментом. Кофейное оборудование способно оперативно перемалывать зерна. Но, непосредственно вкусовые свойства напитка зависят исключительно от профессиональных навыков баристы.

Полуавтоматические рожковые

Здесь также важны способности сотрудника кафе. Бариста отвечает за режим помола, запрессовку зерен, время приготовления. Остальные операции остаются за прибором. Для того чтобы остановить работу техники, достаточно нажать соответствующую кнопку.

Автоматические рожковые

Наиболее простыне в применении варианты. Единственная задача человека заключается в том, чтобы засыпать необходимое количество кофе в специальный холдер и запустить процесс, нажав кнопку. Отличаются приборы по двум основным критериям. Первый ; количество выполняемых функций, второй ; объем холдера. Многофункциональные модели с большой емкостью надо приобретать в случае, если имеется большой выбор напитков.

Суперавтоматы

Здесь предусмотрена встроенная кофемолка. Необходимо просто засыпать зерна и нажать кнопку. Далее ; механизм все сделает сам. Пройдут считанные минуты и можно забирать уже полностью готовый напиток. Такое кофейное оборудование оснащено индексацией, благодаря чему можно следить за процессом приготовления.

В общем, подобрать необходимый набор для открытия ресторана ; вполне реально. Предложений на рынке ; предостаточно. Значит ; можно приобрести именно ту технику, которая позволит оперативно готовить интересующие виды кофе. Современные технологии действительно впечатляют. Когда-то ; человек все делал самостоятельно. Сегодня ; он приобрел эффективных помощников в лице современных кофемолок.