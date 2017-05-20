Комбайны кормоуборочные: выберите надежный агрегат по доступной цене!

mavit
Автор: mavit Май 20, 2017 03:49

Комбайны кормоуборочные: выберите надежный агрегат по доступной цене!

Специализированная сельхозтехника, к числу которой относят кормоуборочные комбайны, уже не первый год применяется в большинстве крупных хозяйств. Она выполняет функции:

  • скашивания трав;
  • уборки высокостеблевых культур;
  • подбор валков и измельчение стеблей;
  • погрузки сырья в транспорт.

С их помощью можно заготавливать сено и сенаж, силос и травяную муку. Чтобы выбрать оптимальную модель, достаточно изучить варианты в разделе selhoztehnika.net/catalog/kombajn-kormouborochnyj.

Виды и наиболее распространенные модели кормоуборочных комбайнов

Как и большинство видов сельхозтехники, кормоуборочные машины делятся на прицепные и самоходные. Дополнительным критерием выбора служит тип измельчающего аппарата, который может быть:

  • барабанным;
  • или дисковым.

Рассматривая модели разных производителей, стоит оценить рабочую скорость, ширину захвата, мощность двигателя и другие параметры, которые будут влиять на производительность техники.

Сегодня страна происхождения практически не влияет на качество машин. Надежную технику научились делать как в России, Украине, Польше, и Баларусии, так и в Германии и США.

Лучшая российская техника представлена комбайном RSM-1401 и DON-680 («Ростсельмаш»). Благодаря высокой производительности (до 140 т/ч), первая модель будет оптимальной для крупных агрохолдингов. Она развивает скорость до 15 км/ч, комплектуется мощным электродвигателем, а также имеет полностью оборудованную кабину для водителя.

Модель DON-680 больше подходит для небольших хозяйств и характеризуется производительностью до 108 т/ч. При ее изготовлении производители также позаботились о комфорте водителя, снабдив кабину отопителем, кондиционером, креслом помощника, и обеспечив ее шумоизоляцию.

Среди европейской техники выделяются модели Claas Yaguar (Германия) и KUHN MC 90S (Франция). Немецкий комбайн отличается экономичностью в использовании топлива и возможностью полностью контролировать весь процесс работы. Машина французского производства относится к прицепным, имеет демократичную цену, при этом очень надежна, проста в управлении и удобна обслуживании.

Выбирая комбайн Джон Дир 9650 WTS (США), можно рассчитывать на мощный дизельный двигатель, экономичность и простой сервис. Машина имеет укомплектованную кабину с бортовым компьютером и кондиционером, что позволяет легко и комфортно управлять ею.

Портал сельхозтехники предлагает выбрать как новые, так и б/у машины разной комплектации. Они могут поставляться вместе с жаткой, подборщиками валков, транспортной тележкой и другими орудиями, влияющими на их функциональность. Выбирая нужные параметры, можно приобрести подходящую технику и не переплатить.

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mavit
Автор: mavit Май 20, 2017 03:49
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