Композитные материалы в современном мире

Становится все больше видов деятельности, связанных с высокими технологиями, которые в настоящее время активно внедряют в производство инновационные композитные материалы. Уникальные технологические решения на основе композитов становятся необычайно востребованы и в сегменте IT, и в кораблестроении, и в авиации, не говоря уже о широте их применения в промышленно-гражданском строительстве. Почему же они так актуальны сегодня?

Причины популярности композитных материалов

Все композитные материалы имеют ряд объединяющих их преимуществ. Они соединяют в себе лучшие качества и характеристики различных материалов (которые участвовали в их приготовлении.

Новейшие материалы могут быть одновременно легки, удобны, способны удерживать тепло, обладать долгим сроком службы и иметь большую прочность.

При этом многие композиты создаются такими, что не вступают в химические реакции, остаются инертными к воздействую электричества и магнитных волн.

Таким образом, они могут соперничать, к примеру, с металлами, не имея их недостатков. При этом, цена арматуры на основе композитов может быть куда доступнее, чем стоимость традиционных материалов.

Где применяют композиты

А авиационной сфере сегодня активно изучаются уникальные возможности использования композитных для строительства корпусов самолетов. По расчетам инженеров, сегодняшние технологии позволяют изготавливать самолеты практически наполовину состоящие из материалов, о которых несколько лет назад нельзя было и помыслить. В строительной сфере для строительства фундамента все чаще стремятся купить арматуру не из металла, а из стеклопластика, которая ничуть не уступает по прочности и долговечности железных конструкций. Другие набирающие популярность и изобретенные совсем недавно материалы — это базальтовые фибра и сетка. Они пришли к нам из запада, где без них практически не обходятся при строительстве малоэтажных домов и коттеджей.

Как показывает практика, использование композитов позволяет уменьшить вес техники (кораблей, самолетов, космических ракет, автомобилей, тяжелой строительной и специальной промышленной техники и т.п.) порой до 30%. Поэтому сегодня они активно осваиваются предприятиями, занятыми в самых разных сферах производства и бизнеса. Обосновывается экономическая целесообразность применения композитов в тех или иных областях. Можно смело заявлять: будущее за легкими и удобными композитными материалами, обладающими уникальными характеристиками!