Контроль электронной почты с помощью программы Zecurion Zgate

Что такое «программа Zecurion Zgatе? Это такая программа, которая создана для того чтобы брать под контроль переписку членов различных сообществ. Сегодня почти все фирмы и компании пользуются электронной почтой. Электронная почта необходима для полноценной коммуникации любого бизнеса. С помощью Zgatе невозможны утечки информации – программа предотвращает их.

Правила пользования электронной почтой различными сообществами, объединенные едиными интересами, должны соблюдать конфиденциальность информации. Zgatе (DLP-система) способна реализовать эти правила, а также контролировать нарушение, допускаемые сотрудниками корпораций. Программа Zgatе может совмещаться с любой е-mail системой. Работает программа по протоколу и осуществляет мониторинг smtp-протокола: Mайкрасофт Ексченч сервер, IBM Лотус Домино, и др. В перечень видов различных серверов электронных почт, которые контролирует Zgatе, входят Маил.ру, Яндекс почта, Джимаил, Хотмаил и др.

В возможностях Zgatе – перехват всех писем и файлов. Также Zgatе анализирует все письма и файлы, их содержания. Кроме этого Zgatе выявляет конфиденциальность и фильтрует весь почтовый объём (проводит мониторинг stmp-протокола), контролирует ИБ. Zgatе всегда уведомляет администрацию о всех нарушениях, смс-сообщения с нарушениями конфиденциальности и блокирует их. Всё что проходит через Zgatе архивируется.

Однако перечисленные возможности Zgatе этим не ограничиваются. В его функции также входит разного рода предотвращения. Например, если письмо было отправлено по не правильному адресу или была допущена ошибочная отправка секретных файлов. Также Zgatе предотвращает пересылку на другие адреса корпоративную переписку. Кроме этого Zgatе блокирует вредоносные файлы и сообщения и предотвращает пользование сотрудниками корпоративными сайтами по личному усмотрению.

Контролирование различных почтовых операций в электронной почте крайне желателен для невозможности различных информационных утечек, как нечаянных, так и злонамеренных. Помимо выше перечисленных функций, программы Zgatе обладает ещё одной важной функцией: Zgatе расследует все происшествия связанные с электронной почтой.