Контроль электронной почты с помощью программы Zecurion Zgate

mavit
Автор: mavit Июнь 5, 2017 03:46

Контроль электронной почты с помощью программы Zecurion Zgate

Что такое «программа Zecurion Zgatе? Это такая программа, которая создана для того чтобы брать под контроль переписку членов различных сообществ. Сегодня почти все фирмы и компании пользуются электронной почтой. Электронная почта необходима для полноценной коммуникации любого бизнеса. С помощью Zgatе невозможны утечки информации – программа предотвращает их.

Правила пользования электронной почтой различными сообществами, объединенные едиными интересами, должны соблюдать конфиденциальность информации. Zgatе (DLP-система) способна реализовать эти правила, а также контролировать нарушение, допускаемые сотрудниками корпораций. Программа Zgatе может совмещаться с любой е-mail системой. Работает программа по протоколу и осуществляет мониторинг smtp-протокола: Mайкрасофт Ексченч сервер, IBM Лотус Домино, и др. В перечень видов различных серверов электронных почт, которые контролирует Zgatе, входят Маил.ру, Яндекс почта, Джимаил, Хотмаил и др.

В возможностях Zgatе – перехват всех писем и файлов. Также Zgatе анализирует все письма и файлы, их содержания. Кроме этого Zgatе выявляет конфиденциальность и фильтрует весь почтовый объём (проводит мониторинг stmp-протокола), контролирует ИБ. Zgatе всегда уведомляет администрацию о всех нарушениях, смс-сообщения с нарушениями конфиденциальности и блокирует их. Всё что проходит через Zgatе архивируется.

Однако перечисленные возможности Zgatе этим не ограничиваются. В его функции также входит разного рода предотвращения. Например, если письмо было отправлено по не правильному адресу или была допущена ошибочная отправка секретных файлов. Также Zgatе предотвращает пересылку на другие адреса корпоративную переписку. Кроме этого Zgatе блокирует вредоносные файлы и сообщения и предотвращает пользование сотрудниками корпоративными сайтами по личному усмотрению.

Контролирование различных почтовых операций в электронной почте крайне желателен для невозможности различных информационных утечек, как нечаянных, так и злонамеренных. Помимо выше перечисленных функций, программы Zgatе обладает ещё одной важной функцией: Zgatе расследует все происшествия связанные с электронной почтой.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 5, 2017 03:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Для кухни брал сплит-систему на сплит-складе. Хорошая цена для Краснодара.

    Читать статью
  • Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    А сколько среднемесячная получка, у слуг народа. И откуда там у зама Барнаула 4 с лишним миллиона?

    Читать статью
  • ШУРИК

    ШУРИК

    на юриста ( ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ ?)

    Читать статью
  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии