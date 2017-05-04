Кредитное плечо на Форекс. Что это?

Кредитным плечом называют денежную сумму, которая была выделена брокером для открытия сделок на бирже Форекс. Ее размер определяет количество денег, которое имеется на счету у трейдера: 1:20, 1:500. Числа 20 и 500 значат, что брокер выделяет сумму, которая в 20 или в 500 раз превышает размер счета трейдера. Таким образом, он может торговать на Форекс, оперируя гораздо большим депозитом, чем он может себе позволить только со своими средствами.

На какой размер кредитного плеча можно рассчитывать?

Чем меньше сумма депозита трейдера, тем большее кредитное плечо он может получить. Некоторые брокеры выделяют плечо, размером до 1:5000. Однако, чем больше депозит, тем меньше становится кредитное плечо. Для больших счетов брокер не выделит плечо 1:200. В этом случае трейдерам стоит рассчитывать на 1:20.

Как это работает? К примеру, на счету у трейдера 10 долларов. После получения кредитного плеча размером 1:100, он может открыть сделку с объемом в 1000 долларов.

Что лучше: с кредитным плечом или без?

Рассмотрим примеры покупки акций с кредитным плечом и без него. Примеры действительны и для сделок с валютами.

Допустим, что трейдер провел analiza techniczna, после чего открывает счет и пополняет его на тысячу долларов. Он находит акции, цена которых составляет 100 долларов. То есть, располагая всего лишь одной тысячей долларов на счету, трейдер может позволить себе только 10 таких акций. Но что ему делать в случае, когда он точно знает, что сделка принесет прибыль? Что нужно сделать, чтобы приобрести большее количество акций?

В таком случае на помощь приходит кредитное плечо. Получив плечо, размером 1:100, трейдер может купить уже не 10, а 1000 акций. И прибыль от сделки увеличится в 100 раз соответственно.

Однако начинающим трейдерам стоит помнить, что кредитное плечо помогает не только получить большую прибыль, но и повышает вероятность потерять все свои средства.

Как проследить за влиянием кредитного плеча на уровень риска?

Избежать потери всех своих средств помогает очень простое правило, которого несложно придерживаться. Заключается оно в следующем.

После получения кредитного плеча, трейдеру не стоит открывать сразу сделку на весь депозит. Оставляя некоторую сумму, трейдер создает себе некую подушку безопасности, которая не позволит ему остаться ни с чем.

Кредитное плечо всегда нужно уметь распределять. В этом поможет разработка эффективной торговой стратегии и строгое следование ее плану. Однако помните, что самые хорошие торговые стратегии никогда не предполагают необдуманного риска и открытия сделок на всю сумму, которой располагает трейдер.

Маржа (залог) и кредитное плечо

Чтобы открыть и поддерживать позицию на счете polski broker forex, трейдер резервирует маржу, то есть залог. Маржа представляет собой средства, которые подвергаются временной блокировке. Они страхуют трейдера в случае, когда сделка обернулась убытками.

Размер суммы маржи прямо пропорционален кредитному плечу. То есть, чем больше плечо, тем меньшая маржа необходима для того, чтобы открыть сделку.

Приведем пример расчета размера маржи. Депозит трейдера составляет 1000 долларов, а кредитное плечо — 1:100. Трейдера рассчитывает на то, что курс евро будет продолжать расти против курса американского доллара. Исходя из этого, для покупки одной тысячи евро, цена которого составляет 1,341, трейдеру необходима сумма залога, равная 13,41 долларам.

Для того, что ускорить процесс расчета, в сети можно найти множество калькуляторов для трейдеров, которые позволяют быстро рассчитать необходимые показатели.