Кто выдаёт банковские гарантии?

Наличие банковских гарантий становит все востребований, особенно в современном бизнесе с проблемами неплатежей. Особенно популярна услуга среди малого и среднего бизнеса, у которых еще нет постоянных надежных партнеров.

Как известно, спрос рождает предложение и сегодня появляется все больше учреждений, предоставляющих услуги финансового поручительства. Так, перейдя по ссылке http://aliansco.ru/uslugy/bank-guarantees можно почитать о банковской гарантии более подробно.

Понятие банковской гарантии

Оценить важность такого продукта на финансовом рынке можно только поняв, что собой представляет данная услуга.

Банковская гарантия основана на том, что принципал составляет с банком-гарантом договор поручительства. Если он (принципал) не сможет выполнить обязательства перед своим деловым партнером (бенефициаром), то тот может обратить к банку-гаранту за выплатой. После этого банковские траты компенсируются принципалом. Другими словами, банк гарантирует выполнить финансовые обязательства своего клиента перед его партнером.

За выдачу такого финансового поручительства гарант берет плату, в процентном отношении от суммы будущей сделки. Клиент оплачивает услугу и при этом доверяет банку свою деловую репутацию и возможность заключать законные сделки. Вот почему так важно заключать договор БГ с кредитным учреждением, получившим на это разрешение и лицензию Центробанка.

Где можно оформить договор банковской гарантии

Основываясь на нормативных требованиях Закона РФ № 44, выдавать банковские гарантии имеют право только учреждения, входящие в соответствующий перечень. Публикуется и постоянно обновляется список в интернете на сайте Министерства финансов РФ.

Несмотря на определение «банковская», к выдачи таких гарантии допускаются не только банковские учреждения. Выдавать финансовые поручительства имеют право:

* банки любой форм собственности;

* финансовые организации;

* специализированные брокерские компании;

* кредитные союзе и объединения.

Для оказания услуг в сфере финансового поручительства необходимо соответствовать определенным требованиям, которые предъявляются согласно нормам ФЗ № 44:

* размер капитала от 1 млн. рублей;

* наличие лицензии, которая будет действительна на протяжении договора гарантии;

* деятельность проводится не меньше чем 5 лет.

Такие требования и контроль со стороны государства помогает снизить вероятность мошенничества и поддерживает уровень доверие к финансовой системе.