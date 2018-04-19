Кто выдаёт банковские гарантии?
Наличие банковских гарантий становит все востребований, особенно в современном бизнесе с проблемами неплатежей. Особенно популярна услуга среди малого и среднего бизнеса, у которых еще нет постоянных надежных партнеров.
Как известно, спрос рождает предложение и сегодня появляется все больше учреждений, предоставляющих услуги финансового поручительства. Так, перейдя по ссылке http://aliansco.ru/uslugy/bank-guarantees можно почитать о банковской гарантии более подробно.
Понятие банковской гарантии
Оценить важность такого продукта на финансовом рынке можно только поняв, что собой представляет данная услуга.
Банковская гарантия основана на том, что принципал составляет с банком-гарантом договор поручительства. Если он (принципал) не сможет выполнить обязательства перед своим деловым партнером (бенефициаром), то тот может обратить к банку-гаранту за выплатой. После этого банковские траты компенсируются принципалом. Другими словами, банк гарантирует выполнить финансовые обязательства своего клиента перед его партнером.
За выдачу такого финансового поручительства гарант берет плату, в процентном отношении от суммы будущей сделки. Клиент оплачивает услугу и при этом доверяет банку свою деловую репутацию и возможность заключать законные сделки. Вот почему так важно заключать договор БГ с кредитным учреждением, получившим на это разрешение и лицензию Центробанка.
Где можно оформить договор банковской гарантии
Основываясь на нормативных требованиях Закона РФ № 44, выдавать банковские гарантии имеют право только учреждения, входящие в соответствующий перечень. Публикуется и постоянно обновляется список в интернете на сайте Министерства финансов РФ.
Несмотря на определение «банковская», к выдачи таких гарантии допускаются не только банковские учреждения. Выдавать финансовые поручительства имеют право:
* банки любой форм собственности;
* финансовые организации;
* специализированные брокерские компании;
* кредитные союзе и объединения.
Для оказания услуг в сфере финансового поручительства необходимо соответствовать определенным требованиям, которые предъявляются согласно нормам ФЗ № 44:
* размер капитала от 1 млн. рублей;
* наличие лицензии, которая будет действительна на протяжении договора гарантии;
* деятельность проводится не меньше чем 5 лет.
Такие требования и контроль со стороны государства помогает снизить вероятность мошенничества и поддерживает уровень доверие к финансовой системе.
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