Курьерская служба доставки по России

Доставка посылок по России является услугой, востребованной постоянно и повсеместно. Физические и юридические лица одинаково нуждаются в помощи ответственных курьерских служб. Сервис этот востребован остро и круглосуточно, поэтому доверять такую работу следует лишь опытной лицензированной организации, такой, как компания IML.

Компания с репутацией

Данная служба доставки по России имеет многолетний опыт, хорошо отлаженную структуру работы, все необходимые разрешения, лицензии, сертификаты. Это отличный выбор для многочисленных интернет магазинов, так как каждая заявка получает молниеносный отклик, выгодный вариант оформления, исполнение согласно договору, гарантию сохранности товара.

Наша компания – надежный выбор отдела логистики для каждой серьезной торговой, торгово-производственной фирмы. Механизм взаимодействия отлаживается с учетом интересов клиента и полностью отвечает тем критериям, о которых вы заявляете своим покупателям. Тем, кто хочет, чтобы их торговый портал работал без перебоев, нарастить постоянных клиентов помогут не только изделия хорошего качества, но и доставка товаров по России в установленные сроки.

Компания выполняет свои обязательства профессионально:

все работники образованны, проходят курсы переподготовки;

имеется собственный автопарк;

работаем с любыми грузами (негабарит, хрупкий, скоропортящийся и т.д.);

постоянные заказчики в белых списках (скидки, бонусы);

осиливаем любые объемы;

быстрая доставка осуществляется во все регионы страны;

гарантируем сохранность груза;

всегда соблюдаем рекомендованные условия транспортировки;

цены на услуги ниже, чем у конкурентов.

Чтобы узнать, как быстро доставляют товары по всей России, достаточно пройти по этой ссылке на сайт компании IML. На сайте регулярно обновляется информация. Задать подробные вопросы можно по указанным телефонам, заказав обратный звонок. У консультантов вы можете уточнить точную стоимость заказа, обсудить сроки доставки.

Лидер рынка курьерских услуг

Курьерская служба по России – сегмент в отечественном бизнесе сравнительно новый. Наша компания имеет действительно внушительный размах и активно расширяет свою деятельность. Мы работаем круглосуточно, приезжаем в самые отдаленные уголки страны раньше конкурентов, предлагаем свои услуги дешево, так как рассчитываем на постоянное сотрудничество, долгосрочные отношения.

Быстрая и надежная служба доставки посылок по России привезет вашим покупателям долгожданные товары в те сроки, которые вы обещали им во время продажи. Логистика от IML – это возможность недорого отправлять своим клиентам приобретенные ими покупки любыми видами транспорта безопасно, в кратчайшие сроки. Цена на все виды услуг доступна даже небольшому начинающему магазину, а качество нашей работы обеспечит вам дополнительное доверие и хорошие отзывы клиентов.