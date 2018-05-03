Легко ли открыть свою криптовалюту? На что может рассчитывать молодежь?

Неудивителен тот факт, что про биткоин больше знают именно молодые люди. Они более подкованы в новых технологиях, соответственно, появление технологии блокчейн массово заинтересовало именно этот сегмент населения. Логично было ожидать, что люди будут пытаться открыть свою валюту или заработать на том, что уже успешно используется. Но пока не все так просто.

Начало пути

У молодых пользователей в почете именно цифровые деньги, к которым можно относить и биткоины. Судя по статистике, это выражается в том, что молодые люди стали чаще доверять криптовалюте и переводить в нее все свои сбережения. Наверняка они не были рады тому, что курс валют в последнее время резко упал. Но это временные колебания, связанные с тем, что валюты и соответствующая технология пока еще сырые. Тут важно другое – проведенный опрос показал, что практически 80 процентов населения хотя бы что-то слышали про биткоин.

На практике выходит так, что и взрослые тоже что-то слышали или читали про биткоин. Разрыв не такой большой, и со временем он будет только сокращаться.

Что можно сказать о желании открыть свою валюту?

Насколько легко открыть криптовалюту, можно судить по той статистике, что примерно половина опрошенных не до конца понимает юридический статус валюты. Это означает, что примерно столько же людей пока еще не готовы инвестировать свои средства в валюту, и уж тем более, открывать свою. Про желающих познавать новую технологию можно сказать следующее:

От общего числа испытуемых, только 15 процентов людей действительно готовы вкладывать свои средства или пытаться открыть свою валюту. Очевидно, что эта цифра будет только расти, но с какой скорость, покажет время. Можно отметить тенденцию, что чем моложе пользователь, тем более охотно он присматривается к виртуальным деньгам. Тут идет речь именно о работе с уже существующими валютами, тогда как разработка своей валюты более сложный процесс. Для этого нужны соответствующие знания. Обмен криптовалют в будущем будет происходить также обыденно, как и обмен обычных валют. Сейчас же это все находиться на этапе становления, а быть первопроходцами в этой отрасли хочет лишь ограниченное количество пользователей.

Предложение криптовалют сейчас нужно изучать внимательно, так как тут присутствуют и политические моменты. Если Япония поощряет распространение криптовалют, то Китай к этому относиться максимально негативно. Евросоюз пока особенно не проявляет себя по поводу этой ситуации. На пресс-релизы Центробанков нужно обращать внимание в первую очередь. И если сейчас в этом вопросе есть некоторая неопределенность, то скоро ситуация станет более понятной или ясной для простых пользователей.