Лучшие биткоин краны: как заработать криптовалюту

Биткоин-краны совершенно заслуженно считаются одним из лучших способов заработка без усилий и вложений. Для получения сатоши от вас требуется всего лишь время от времени проверять такой кран и отправлять криптовалюту на свой счет, вводя незамысловатую капчу. На первый взгляд, все очень просто. Но так ли это на самом деле?

Основные нюансы использования биткоин-кранов

Количество таких сервисов в сети растет чуть ли не ежедневно, причем гарантию реальных выплат дают далеко не все. Чтобы не столкнуться с мошенниками, а также заработать как можно больше биткоинов, нужно знать следующие нюансы:

чтобы обзавестись криптовалютой, вам все же придется немного потрудиться. Краны дают сатоши не просто так, а за совершение каких-либо действий. Самые популярные из них – это уже упомянутое выше разгадывание капчи, либо посещение указанных сайтов. В последнем случае пользователь получает вознаграждение при условии нахождения на том или ином ресурсе в течение заранее определенного времени;

не стоит выбирать так называемые жирные сервисы, обещающие выдавать по 500 и более сатоши за один раз. Как показывает практика, именно они чаще всего мошенничают с выплатами. Лучшие биткоин краны – те, которые переводят пользователю от 100 до 300 сатоши в течение часа. Некоторые могут делать это каждые несколько минут, что позволяет заработать больше;

каждый сервис устанавливает ограничения по минимальным суммам выплат. Они могут составлять от 10 до 100 000 сатоши. Обязательно уточните этот момент, так как чем больше времени придется ждать вывода заработанных средств, тем выше риски;

в большинстве случаев сервисы используют так называемые генераторы, которые совершенно случайным образом определяют сумму выдаваемых сатоши. Поэтому не стоит паниковать, если в первый раз вы получите больше, а во второй меньше.

Куда выводить заработанные биткоины?

Выбирая биткоин-кран, обязательно уточняйте, куда будет выводиться заработанная вами крипта. В основном вывод осуществляется таким образом:

непосредственно на Bitcoin-кошелек. Самый простой способ, который позволяет обойтись минимальными комиссиями при переводе средств;

на сервис FaucetHUB. Он удобен тем, что работает сразу с несколькими криптовалютами. Комиссия на вывод зависит от суммы;

на сравнительно новый сервис FaucetBox. С ним в настоящий момент работают лишь несколько кранов.

Прежде чем регистрироваться на том или ином кране, обязательно изучите условия вывода – это поможет минимизировать комиссию и гарантировать себе надежность в получении биткоинов.