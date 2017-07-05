Машина на прокат в Киеве, аренда автомобиля — STATUS CAR RENTAL

Уникальную возможность по аренде легковых автомобилей в Киеве предлагает компания Status Car Rental. Это очень удобно и выгодно, если Вам срочно нужен автомобиль на сутки или на большее время.

Пользоваться услугами такси не всегда выгодно. Почасовая оплата, оплата за время ожидания, оплата за каждую высадку пассажира и за другие услуги может Вам стать в копеечку.

Удобнее заранее спланировать свои расходы. Status Car Rental – это компания, которая поможет Вам минимизировать Ваши расходы по найму транспортного средства. Посуточная оплата – это очень удобно. Да Вы и сами в этом убедитесь, когда увидите сумму за услугу по аренде автомобиля, оговоренную в договоре. Status Car Rental ни при каких обстоятельствах не увеличивает свои расценки, расценка может быть только снижена на время сезонных скидок. Подробнее о скидках найдете информацию на сайте компании https://statuscar.com.ua. Чем дольше продлится срок аренды, тем большая вероятность получить скидку на стоимость аренды.

Преимущества аренды авто в Киеве

Умелые бизнесмены быстро оценят преимущества аренды автомобиля. Лучше арендовать автомобиль на определенное количество дней в году, чем вкладывать средства на покупку нового транспорта и неэффективно его использовать в течение года, неся при этом определенные затраты: зарплата водителя, затраты на страховку, технический осмотр и текущие ремонты и прочие постоянные расходы, связанные с содержанием автомобиля.

Оформление услуги аренды займет полчаса Вашего времени. Вам необходимо иметь при себе личные документы и доверенность от предприятия, если Вы представляете его интересы. Если у Вас возникнут сомнения – немедленно оговорите возникший вопрос с менеджером во избежание конфликтных ситуаций. Связаться с менеджером можно по телефону, указанному на сайте https://statuscar.com.ua или оставьте сообщение в закладке «контакты».

Status Car Rental предлагает автомобили премиум класса и эконом класса. Вы можете выбрать автомобиль любой модели, любого года выпуска. Весь транспорт технически исправен. В закладке «автопарк» интернет-страницы https://statuscar.com.ua к Вашим услугам представлены доступные авто. Для удобства пользования предусмотрена сортировка транспорта по статусу авто. Также здесь можно ознакомиться с ценовой политикой компании.

Status Car Rental – самая надежная компания в сфере предоставления услуг по прокату машин.