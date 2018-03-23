Медная проволока: область применения

Традиционно для области металлургии медь всегда конкурировала с алюминием и делает это до сих пор. Несмотря на то, что эти два вида металла имеют практически идентичные свойства, а в некотором плане медь даже имеет преимущества (лучшая электропроводность и стойкость к износу), она в то же время имеет и недостаток: более высокую цену на бирже. И даже не смотря на это, медная проволока пользуется спросом повсеместно уже весьма длительное время, и какой-либо замене ей не предвидится. Причина на то всего лишь одна: хорошие физические данные в купе с длительным допустимым сроком эксплуатации. Если смотреть на долгосрочность приобретения, то медная проволока выгоднее, чем любая другая.

Поскольку у такой проволоки небольшая площадь сечения, она превосходно проводит электрический ток. Материал мягок, а потому без труда поддаётся обработке при необходимости. Примечательно, что меди не страшны возможные перепады температур, да и в целом она способна работать даже в ненормальных условиях. Часто люди сталкиваются с ситуациями, когда медную проволоку просто невозможно чем-либо заменить, поскольку она является лучшим решением. У данного металла даже нашли парочку лечебным свойств, а потому активно используют его в бижутерии и при создании различных украшений.

Проволока ММ, а также многие другие из меди имеют большую область применения. Так, они часто являются незаменимыми элементами в электротехнике, в создании автомобилей, различных приборов. Из медной проволоки делают качественные пружины, метизы. Элементы для конструкций, которые без труда проводят электрический ток. В принципе, проволока из меди необходима везде, где есть нужда в гибком, но в то же время прочном материале, способном хорошо проводить электрический ток. Также при сварке тонких металлических листов нужна так называемая сварочная проволока, которая также делается из меди. Её часто эксплуатируют в области микроэлектроники и микросварке. Также, поскольку материал податлив и имеет красивый цвет, его часто используют при создании декоративных украшений. В общем, без проволоки нельзя было обойтись десяток лет назад, нельзя и теперь. Поистине один из незаменимых материалов!

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