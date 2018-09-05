Морозильные лари — незаменимое оборудование для торговли замороженными продуктами

Планируя открыть магазин или торговую точку по продаже продуктов питания, в большинстве случаев сложно обойтись без морозильного ларя. Его наличие позволит длительное время хранить замороженные полуфабрикаты, скоропортящиеся продукты, мороженное. А значит, меньше товара придется утилизировать из-за неправильных условий хранения.

Для бизнеса по розничной продаже продуктов питания такой агрегат является незаменимым оборудованием:

позволяет хранить приличный запас товара, нуждающегося в хранении при отрицательных температурах;

он не занимает много места, что важно при небольшой площади торговой точки;

установка и подключение не требует вызова специалиста, достаточно наличия электрической розетки вблизи места установки.

Чтобы уменьшить первоначальные затраты при открытии торговой точки, можно приобрести морозильный ларь бу. Такой подход является распространенным явлением.

Как выбрать морозильный ларь

Благодаря большому предложению агрегатов от различных производителей всегда можно подобрать оптимальный вариант. Интерес, прежде всего, представляют габариты устройства.

Существуют устройства со прозрачными стеклянными и глухими металлическими крышками. Первые отлично подойдут для демонстрации и продажи продуктов покупателям. Они непременно присутствуют в магазинах самообслуживания. Агрегаты с глухими крышками используются только для хранения товара, располагаются в складском помещении.

Форма прозрачных крышек может быть прямой или иметь гнутую форму. Последние смотрятся эффектнее, лучше вписываются в интерьер магазинов.

Достоинства морозильных ларей

Затраты на приобретение такого агрегата быстро окупятся благодаря его преимуществам:

внутри него сохраняется стабильный температурный режим намного ниже нуля градусов Цельсия, хотя в помещении может очень тепло;

профессиональное оборудование рассчитано на длительную работу при полной загрузке;

продукты внутри охлаждаются равномерно за счет продуманной системы заморозки;

продукты можно укладывать друг на друга в несколько слоев;

при наличии морозильного ларя с прозрачной крышкой можно не тратиться на холодильные витрины;

на нижней поверхности имеются колесики, которые позволяют без особых усилий перемещать его по торговому залу;

подключение морозильного ларя не требует участия специалиста.

Так что, морозильный ларь — удобное, практичное и необходимое оборудования для торговли замороженными продуктами.

Также важным для любого продуктового магазина и заведения общепита оборудованием являются тепловые витрины, с которыми можно ознакомиться по ссылке https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/the-thermal-equipment/heating-cabinets/