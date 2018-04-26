Мостовые краны. Особенности конструкции и характеристики

Мостовые краны

Мостовые краны (кран-балки) – это подъемные конструкции, снабженные грузозахватным механизмом. В данном случае грузозахватный элемент крепится к передвижной тали или тележке, которая перемещается по мосту.

В зависимости от функционального назначения, мостовые краны могут комплектоваться крюками, грейферами, магнитами или специальными механизмами, предназначенными для работы с контейнерами. На сегодняшний день такие конструкции являются наиболее популярными среди подъемников, так как они не занимают полезную площадь помещения благодаря способу крепления. К преимуществам мостовых кранов можно отнести их способность обслужить любую точку склада или цеха, учитывая труднодоступные места.

Технические характеристики и конструкционные особенности мостовых кранов

Максимальная грузоподъемность мостовых кранов составляет 600 т, при этом их пролет достигает 60 м, а высота подъема – до 50 м. Существуют специальные образцы, способные поднять груз на высоту до 500 м, однако такая техника изготавливается по индивидуальному заказу и применяется на масштабных объектах.

Скорость подъема грузовой тележки мостового крана обычно ограничивается 60 м/мин, а скорость передвижения агрегата достигает 160 м/мин. Управление такими машинами может осуществляться как с кабины оператора, так и с пола при помощи пульта.

В зависимости от типа, мостовые краны разделяют на одно и двухбалочные. Первые чаще всего используются для транспортировки малогабаритных легковесных грузов, в то время как двухбалочные образцы способны поднять груз весом до нескольких сотен тонн. Однобалочные краны имеют простую конструкцию, благодаря чему они не нуждаются в сложном обслуживании, а также не требуют много места для размещения.

Мостовые краны в зависимости от способа фиксации рабочей части бывают подвесными или опорными. Подвесной кран-балка опирается на нижнюю часть подкранового пути, опорный же перемещается по рельсам.

Однобалочные краны обычно включают в свою комплектацию двутавровую балку, две концевые балки, а также механический (ручной) или электрический привод. Двухбалочный мостовой кран укомплектован двумя балками, тележками с колесиками и рельсами, зафиксированными на подкрановых балках.

В зависимости от функционального назначения, габаритов и производительности, мостовые краны могут обслуживать абсолютно разные объекты, начиная от СТО и заканчивая огромными промышленными комплексами.